مانشستر سيتي يؤمن وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على وست هام (فيديو)

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مستحقًا 2 – صفر على ضيفه وست هام يونايتد في ختام المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وسارت المباراة في اتجاه واحد، حيث فرض مانشستر سيتي هيمنته على مجريات اللقاء طوال الوقت، وأهدر لاعبوه عددًا وفيرًا من الفرص المحققة لهز الشباك، فيما ظهر ويستهام مستسلمًا تمامًا للخسارة، حيث عجز لاعبوه عن تهديد مرمى أصحاب الأرض خلال التسعين دقيقة.

وافتتح رودري التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 30 من متابعة لركنية نفذها زميله كيفن دي بروين، الذي ضاعف تقدم الفريق السماوي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62، لينصب نفسه بطلًا للمباراة دون منازع.

مانشستر سيتي 1 × 0 وست هام .. هدف رودريغو https://t.co/ovK9UVCt4I — اهداف كرة القدم (@alamiHD1) February 19, 2020

مانشستر سيتي 2 × 0 وست هام .. هدف دي بروين https://t.co/DdzElwzqfj — اهداف كرة القدم (@alamiHD1) February 19, 2020

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي خسر صفر – 2 أمام توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية، إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 22 نقطة كاملة خلف ليفربول (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد وست هام، الذي تلقى خسارته الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و6 تعادلات، عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليواصل نتائجه المهتزة في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السادسة على التوالي في البطولة.