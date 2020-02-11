 مانشستر سيتي يعلن الموعد الجديد لمباراته المؤجلة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي – إرم نيوز‬‎

مانشستر سيتي يعلن الموعد الجديد لمباراته المؤجلة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يعلن الموعد الجديد لمباراته المؤجلة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الموعد الجديد لمباراتهم المؤجلة ضد وست هام يونايتد.

وأشار النادي الإنجليزي، عبر حسابه على تويتر، إلى أن المباراة ستلعب يوم الأربعاء 19 فبراير المقبل.

وتأجلت المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي وضيفه وست هام يونايتد، والتي كانت مقررة، الأحد الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة هبوب العاصفة كيارا.

وقال سيتي في بيان: ”نتيجة لاستمرار وتصاعد الأحوال الجوية السيئة، وحرصا على سلامة الجمهور والطواقم تقرر تأجيل المباراة المقررة اليوم“.

وأضاف البيان: ”أخذ مسؤول السلامة في مانشستر سيتي هذا القرار، بعد مشاورات مع حملة أسهم النادي والمسؤولين في وست هام يونايتد“.

وجاء في البيان أيضا ”وسيتم الإعلان عن تفاصيل الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب“.

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 51 نقطة من 25 مباراة متخلفا بفارق 22 نقطة عن ليفربول المنفرد بالصدارة.

ويحتل وست هام يونايتد اللندني المركز 18 في القائمة برصيد 24 نقطة.

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