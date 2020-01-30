صراع المربع الذهبي يشتد في الدوري الإنجليزي

يستمتع ليفربول بفارق 19 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولن تكون هناك إثارة منتظرة في طريق اللقب،‭ ‬لكن الصراع سيكون شرسا على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا وخاصة على المركز الرابع.

ويحتاج مانشستر يونايتد الخامس، وتوتنهام هوتسبير السادس لتقليص الفجوة مع تشيلسي الرابع، لكن الإصابات وعدم الثبات تؤثر على مسيرتيهما.

وسيواجه تشيلسي، الذي يتقدم بـ6 نقاط عن أقرب مطارديه، اختبارا صعبا أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بعد غد السبت، وسينتظر مانشستر يونايتد وتوتنهام تعثر فريق المدرب فرانك لامبارد.

لكن مانشستر يونايتد تنتظره مواجهة صعبة أمام وولفرهامبتون واندرارز في أولد ترافورد يوم السبت، بينما يواجه توتنهام مهمة أصعب حين يستقبل حامل اللقب مانشستر سيتي يوم الأحد.

وتعين على أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وجوزيه مورينيو نظيره في توتنهام التعامل مع غياب لاعبين بارزين في ظل إصابة ثنائي هجوم إنجلترا ماركوس راشفورد وهاري كين.

وضم مورينيو المهاجم الهولندي ستيفن برجفين من آيندهوفن هذا الأسبوع، بينما توصل مانشستر يونايتد، الذي يفتقد جهود بول بوغبا وسكوت مكتوميناي أيضا، لاتفاق بضم لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز من سبورتنغ لشبونة.

وخرج مانشستر يونايتد من دور نصف نهائي كأس الرابطة، بعد مواجهتين أمام جاره مانشستر سيتي رغم فوز فريق سولشاير 0/1 في ملعب الاتحاد أمس الأربعاء،‭ ‬وأقر المدرب النرويجي بمعاناة لاعبيه من الجدول المكتظ بالمباريات في وجود تشكيلة صغيرة نسبيا.

وقال سولشاير: ”يشعر اللاعبون بالتعب والإرهاق. نستنزفهم لإخراج كل ما لديهم وقاموا بذلك مجددا على نحو رائع“.

وأضاف ”نعرف كل شيء عن وولفرهامبتون، ويعرفون كل شيء عنا لذا لا نحتاج للكثير من التدريبات في الملعب ونريد فقط التعافي والعلاج“.

وفاز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون في أولد ترافورد في مباراة إعادة بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الشهر، لينهي سلسلة من 5 مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار على فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو.

ويأمل توتنهام في الاستفادة من مشكلة الإصابات لدى فريق المدرب بيب غوارديولا، إذ غاب المدافعون فرناندينيو وإيمريك لابورت وبنجامين ميندي عن قمة مانشستر أمس الأربعاء.

وفي غيابهم شارك كايل ووكر ونيكولاس أوتامندي وجواو كانسيلو ضمن ثلاثي دفاعي.

وفشل تشيلسي في التغلب على ليستر سيتي في آخر 4 مواجهات في الدوري، وقد يفتقد جهود مهاجمه الأول تامي أبراهام.