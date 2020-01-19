هدف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: فان دايك يتقدم للريدز (فيديو)

تقدم الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول بهدف لصالح فريقه في شباك مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة 23 من ”البريميرليغ“.

وأحرز فان دايك هدفه في الدقيقة 14 من رأسية قوية.

ليفربول 1 : 0 مان يونايتد ، فان دايك pic.twitter.com/HoBSqPvDLS — goals (@goals20954495) January 19, 2020

يدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الأول برصيد 61 نقطة، ويسعى ”الريدز“ وراء البحث عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ عام 1990.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم برقم قياسي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي لمدة 1000 يوم، وترجع الهزيمة الأخيرة للفريق في أنفيلد إلى 23 أبريل (نيسان) 2017 أمام كريستال بالاس 1-2، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 في موسم 2016-2017.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز 5 برصيد 34 نقطة.

يتطلع ”الشياطين الحمر“ لدخول المربع الذهبي، وإيقاف سلسلة اللاهزيمة لمتصدر ”البريميرليغ“.

ويمتلك مانشستر يونايتد رقما مميزا، كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر من ”الريدز“ هذا الموسم، حيث حقق الفريق 20 انتصارا، وتعادل مرة واحدة جاءت ضد ”الشياطين“ في الدور الأول على ملعب أولد ترافورد.