ليفربول يجهز عرضا ضخما لضم عثمان ديمبلي من برشلونة

يواصل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، البحث عن تدعيم قوي لخط هجوم فريقه، وذلك على الرغم من النتائج المميزة واقتراب الريدز من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري.

ويحاول كلوب التعاقد مع لاعب يمكنه منافسة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني نجما ليفربول على مراكزهما بالفريق.

ديمبلي برشلونة

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن ليفربول يجهز عرضا للتعاقد مع الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير كتالونية، أن ديمبلي ابتعد عنه تشكيل برشلونة الأساسي هذا الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

ويرتبط عثمان ديمبلي بالانتقال إلى عدة أندية في الدوري الإنجليزي مثل أرسنال وتشيلسي بجانب ليفربول.

وكان ديمبلي قد أثار جدلا واسعا؛ عندما انتشرت صورة له وهو يرتدي قميص ليفربول رفقة أليكسندر أرنولد نجم الريدز، مطلع الشهر الجاري.

وتعرض اللاعب الفرنسي لانتقادات واسعة من جماهير البلوغرانا؛ بسبب هذه الواقعة.

عرض مذهل

وذكرت صحيفة ”الديسمارك“ الإسبانية، أن يورغن كلوب يرتب لتقديم عرض جديد لضم النجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما.

ويسعى كلوب للحصول على منافس جديد لثلاثي هجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني بجانب البرازيلي فيرمينيو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي الكتالوني ستطلب الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل ديمبلي إلى ليفربول.

وتسعى إدارة برشلونة للحصول على أكبر عائد مادي ممكن، في ظل رغبتها في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن ديمبلي قد انضم إلى برشلونة قادما من فريق بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 138 مليون جنيه إسترليني.