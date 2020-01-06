رسالة غامضة من محمد صلاح بعد أنباء غيابه عن حفل أفضل لاعب في أفريقيا (صورة)

أثار النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، مزيدا من الجدل حول مشاركته في حفل أفضل لاعب بقارة أفريقيا للعام 2019‪.

ونشر صلاح قبيل ساعات من موعد الحفل المقرر له غدا الثلاثاء رسالة غامضة عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، بتعليق: ”قوة التحكم بالذات تأتي بالتحدث مع الذات والاعتقاد وطريقة النظر للأحداث والعواطف والسلوك“.

وتسببت الرسالة في مزيد من الحيرة حول موقف الفرعون المصري من المشاركة بعد أنباء ترددت عن نيته عدم الحضور، في ظل التكهنات التي تلمح إلى ذهاب الجائزة لزميله في الريدز، السنغالي ساديو ماني.

ومن المقرر أن ينطلق حفل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2019 الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة من يوم غد الثلاثاء، في الغردقة، بحضور نجوم الرياضة الأفارقة.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي الثلاثي محمد صلاح نجم مصر وليفربول، وزميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح تُوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين بعد منافسته عليها مع ساديو ماني.