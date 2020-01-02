فان بيرسي ينتقد ابتسامة سولشاير بعد الهزيمة أمام آرسنال

انتقد الدولي الهولندي السابق روبين فان بيرسي ابتسامة النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في اللقاءات مع وسائل الإعلام بعد الهزيمة أمام أرسنال 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وطالبه أن يكون أكثر شدة إن كان يرغب في النجاح.

وشارك المهاجم الهولندي السابق في تحليل اللقاء الذي جمع فريقيه السابقين في إنجلترا وقال بعد اللقاء :“ أشاهد أولي ، وأراه شخصًا رائعا وطيبا ، أراه يبتسم حاليا إنه ليس الوقت المناسب للا بتسام ”.

وأضاف متحدثا عن المدرب النرويجي:“ أريد أن أراه غاضبا ، أريد أن أراه شريرا ، يبتسم بعد لقاء مثل هذا ، ليس الوقت المناسب لذلك ”.

ولعب فان بيرسي لأرسنال 8 مواسم ما بين 2004 و2012 سجل خلالها 132 هدفا ثم انتقل لمانشستر يونايتد ليلعب 3 مواسم سجل خلالها 58 هدفا حتى 2015 وغادر نحو فينربخشة التركي.

وأكد فان بيرسي أن اللاعبين يجب أن يشعروا ببعض الخوف من مدربهم وقال :“ تحتاج لبعض الخوف من المدرب، لكن قبل ذلك أنت في حاجة لخطة ”.

وأضاف :“ إن توفر ذلك ستعرف أنك إن لم تنجز دروسك وفي حال تجاوزك الكرة ستعاقب ولن تلعب اللقاء القادم ”.

وتعود المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير على الظهور أمام وسائل الإعلام مبتسما مهما كانت نتائج فريقه، ويعرف عنه أنه شخص طيب حتى حين كان لاعبا، حيث لم يسبب دائما مشاكل للمدربين وكان لاعبا بديلا في مانشستر يونايتد تحث قيادة السير أليكس فيرغيسون.

ورد الإنجليزي ريو فرديناند العميد السابق لمانشستر يونايتد على روبين فان بيرسي وقال :“ قد يكون هناك سولشاير آخر في غرف الملابس ، يمكن أن يكون حادا جدا وباردا جدا مع ما يقوله للاعبين ، لكن مانشستر يونايتد محتاج للاستمرارية فالفرق الكبرى تفوز ب10 أو 15 لقاء على التوالي .“

وأكد أولي جونار سولشاير أن فريقه قد يدخل سوق الإنتقالات لجلب لاعب أو لاعبين، بعد إصابة الأسكتلندي الشاب سكوت ماكتوميناي والفرنسي بول بوغبا وقال :“ قد نتعاقد مع لاعب أو لاعبين ”.

وأضاف متحدثا عن لاعبيه :“ نعرف أننا في مستوى جيد ونعرف أننا نتطور ، اللاعبون عملوا بشكل شاق في المدة الأخيرة .“