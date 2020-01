سوشيال ميديا الرياضة: داني ألفيس يقدم وصفات السعادة.. وأوليفر كان يعود إلى بايرن ميونخ

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

رونالدو: سنة سعيدة يا أمي

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة والدته بمناسبة بدء العام الجديد، وعلق اللاعب: ”مبروك يا أمي، أتمنى لك كل السعادة في العالم“.

كريم بنزيما يشير السيف

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يشير بعلامة السيف، وعلق اللاعب: ”السيف“.

داني ألفيس يقدم وصفات السعادة

نشر النجم البرازيلي داني ألفيس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مجموعة من أصدقائه وصديقاته، وعلق اللاعب قائلا: ”حياة طيبة طويلة تبدأ بعقد جديد، لا تنس أن تغذي مشاعرك وأرواحك، أو إذا لم تكن كذلك العام الجديد، العقد الجديد أو أطلق عليه ما سيكون مجرد امتداد لمشاكلك القديمة“.

نيمار مع صديق العمر

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة صديقه واللاعب البرازيلي أندريه فيليبي والتي تعود لعام 2010، وعلق اللاعب: ”منذ 10 سنوات مع أندريه فيليبي“.

ميلنر يطالب بإيقاف تلك الفقرة التدريبية

نشر جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد الفقرات التدريبية للريدز.

أوليفر كان: سعيد بالعودة للفريق البافاري

نشر الحارس الألماني السابق أوليفر كان حارس مرمى نادي بايرن ميونخ السابق صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب عودته لناديه السابق في منصب المدير التنفيذي.

وعلق كان: ”2019 قد انتهى، سنة أكثر إثارة قادمة، أتمنى لكم جميعًا عامًا سعيدًا جدًا، مع أطيب التمنيات لعام 2020، بالنسبة لي شخصيًا هناك مهام كبيرة تنتظرنا، أنا سعيد جدًا بالعودة إلى هذا النادي بايرن ميونخ“.

