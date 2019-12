ديفيد مويز يحدد أهدافه مع ويستهام

قال ديفيد مويز العائد إلى تدريب ويستهام يونايتد، اليوم الإثنين، إنه عازم على قيادة الفريق للانتصارات وتغيير حظوظه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليضمن استمراره مع الفريق اللندني لفترة طويلة.

وأنقذ المدرب البالغ من العمر 56 عاما الفريق من الهبوط خلال فترة سابقة لمدة 6 شهور موسم 2017/2018، وعاد لتولي المهمة مع الفريق صاحب المركز السابع عشر الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وقال مويز إنه حصل على فرصة ثانية نظرا لما حققه سابقا وشعر بخيبة أمل لعدم استمراره حينها لذلك يتطلع لبدء فترته الثانية.

وأضاف المدرب الأسكتلندي للصحفيين:“في هذه المرة سأفعل ما بوسعي حتى لا يكون هناك أمامهم أي خيار سوى تجديد التعاقد والبقاء هنا في المستقبل“.

David Moyes is speaking to the media in his first press conference back at the club ???? — West Ham United (@WestHam) December 30, 2019

وأضاف مويز بشأن وجود بند في عقده الذي يستمر لمدة 18 شهرا يتيح للنادي التمديد: ”أنا حقا سعيد جدا للعودة وسأبذل قصارى جهدي لأجعل من المستحيل عدم تنفيذ هذا البند. هذه خطتي وعلى اللاعبين تنفيذها“.

وتعاقد ويستهام يونايتد مع مويز بعد إقالة المدرب التشيلي مانويل بليغريني الذي تولى المسؤولية لمدة 18 شهرا أيضا.

وقال النادي اليوم: إن ماريو هوسيوس مدير كرة القدم والطاقم الفني المساعد لبليغريني رحل معه.

وقال مويز إن المساعد السابق ومواطنه آلان إرفين سيكون ضمن طاقمه الفني إلى جوار مدافع ويستهام السابق ستيوارت بيرس.

وستكون أول مباراة يقودها مويز بعد غد الأربعاء على أرضه أمام بورنموث المتعثر.

”What I will guarantee is that me and the staff will try and get every drop out of the players that we can.“ Watch David Moyes’ first interview after rejoining West Ham United ⬇️ — West Ham United (@WestHam) December 30, 2019