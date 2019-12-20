ماذا قال كلوب عن الياباني مينامينو أحدث صفقات ليفربول؟

أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بالوافد الجديد الياباني تاكومي مينامينو، مؤكدًا أنه قادر على إحداث تأثير فوري في الصراع على لقب الدوري.

وأعلن ليفربول، يوم الخميس، ضم مينامينو البالغ من العمر 24 عامًا من رد بول سالزبورغ النمساوي مقابل نحو 7.25 مليون جنيه إسترليني (9.30 مليون دولار).

وسينضم المهاجم الياباني إلى ليفربول قادمًا من النادي النمساوي رسميًا في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويرى كلوب بالفعل أن المهاجم الياباني سيلعب دورًا حاسمًا بالنسبة لليفربول، وأكد أنه لا يزال هناك وقت لتحسن وتطور مينامينو أكثر.

وقال كلوب لشبكة ESPN التلفزيونية:“الباب مفتوح على مصراعيه حتى يتمكن تاكي من الانضمام لنا والمساهمة بقوة بتدعيم صفوف الفريق“.

وأضاف المدير الفني الألماني: بالفعل هو جيد حقًا، ويمكن للجميع رؤيته عندما لعبنا أمام سالزبورغ في أنفيلد، لكن لا تزال هناك احتمالية أن يصبح أفضل، ولدينا خيارات مختلفة في لحظات مختلفة أمام الجميع“.

وقال مينامينو في بيان عبر موقع ليفربول على الإنترنت:“هذا حلم تحقق، وكان حلمي أن أصبح لاعبًا في ليفربول، ومتحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت، واللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي، وكنت أفكر في حال تقدم مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة أنه في يوم من الأيام سألعب في الدوري الممتاز، لكنني لم أعتقد أبدًا أنني سأتمكن من اللعب لهذا الفريق، وسعيد حقًا بذلك“.

وسبق لمينامينو، الذي سجل 11 هدفًا في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب لنادي سيريزو أوساكا في الدوري الياباني. وسبق لليفربول التعاقد مع ساديو ماني ونابي كيتا من الفريق النمساوي ليصبح مينامينو ثالث اللاعبين القادمين إلى ليفربول من سالزبورغ.

وقد يشارك مينامينو في ليفربول للمرة الأولى أمام غريمه إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

ويستعد ليفربول لخوض نهائي كأس العالم للأندية، غدًا السبت، أمام فلامنغو البرازيلي في الدوحة ويأمل في التتويج لأول مرة باللقب في تاريخه.