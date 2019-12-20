آرسين فينغر يقارن بين محمد صلاح وليونيل ميسي

أشاد الفرنسي آرسين فينغر، المدرب السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، بالمستوى الذي وصل إليه المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول.

ووصف فينغر، محمد صلاح بأنه ”لاعب متكامل“، ووضعه في مقارنة مع النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، وذلك في تعليقه على الأداء الذي قدّمه صلاح في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي، في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.

وانتصر ليفربول بصعوبة بالغة على مونتيري 2/1، وأسهم محمد صلاح في صناعة هدفي الريدز اللذين جاءا بأقدام الغيني نابي كايتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وقال فينغر، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية: ”لعب صلاح دور صانع الألعاب في مباراة مونتيري، لمساته تحمل بصمات ميسي في صناعة الفرص وإحراز الأهداف“.

وأضاف بقوله: ”لقد تطور محمد صلاح كثيرًا، وأنا معجب للغاية بما يقدّمه، لمساته حول منطقة الجزاء رائعة، وهو بالفعل لاعب استثنائي، أحب اللاعب الذي يتحوّل من إحراز الكثير من الأهداف إلى صناعتها. إنه لاعب أعشق أن يكون في فريقي الذي أدرّبه، استثنائي للغاية“.

من جانبه، قال الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، إنه لا يريد أبدًا أن يكون في نفس الموقف الذي يوجه فيه محمد صلاح، خاصة خلال بطولة العالم للأندية.

وأشار كلوب إلى أن التركيز كان على محمد صلاح بشكل كامل في مباراة ليفربول ومونتيري، منذ نزوله إلى أرض الملعب، ومع كل لمسة له خلال اللقاء.

وأشاد الألماني بالنجم المصري، قائلًا: ”يجيد محمد صلاح التعامل مع الضغوط بشكل مميز، ولكن في النهاية يجب ألا ننسى أنه إنسان، ويريد الحصول على قسط من الراحة والابتعاد عن الضغوط“.

وسيواجه ليفربول منافسه نادي فلامنغو البرازيلي مساء السبت، في نهائي كأس العالم للأندية، حيث انتصر بطل ليبرتادوريس على الهلال السعودي 3/1 في مباراة نصف النهائي، في حين يلتقي الهلال مع مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.