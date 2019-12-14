مونتيري المكسيكي يسقط السد القطري ويتأهل لملاقاة ليفربول في قبل نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

تأهل مونتيري المكسيكي إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على السد القطري مستضيف البطولة في الدوحة اليوم السبت.

وضرب مونتيري موعدًا مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا في قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل بينما سيلتقي السد مع الترجي التونسي على المركز الخامس يوم الثلاثاء.

ويلتقي يوم الثلاثاء أيضًا فلامنجو البرازيلي مع الهلال السعودي الذي حسم قمة عربية أمام الترجي بالفوز 1-صفر في وقت سابق اليوم.

ووضع لويس جوستافو الفريق المكسيكي في المقدمة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى سعد الشيب قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 23.

واستغل روجيليو فونيس خطأ فادحًا من الإسباني جابي الذي أعاد الكرة للخلف من منتصف الملعب ليلتقطها فونيس ويضعها بسهولة على يمين الشيب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لكن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح قلّص الفارق للسد في الدقيقة 66 من ضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من حسن الهيدوس.

وأعاد كارلوس رودريجيز الفارق إلى هدفين لصالح مونتيري في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من مدى قريب ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

ونجح عبدالكريم حسن في تقليص الفارق مجددًا بتسديدة هائلة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة قبل الأخيرة.