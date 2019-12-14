مونتيري المكسيكي يسقط السد القطري ويتأهل لملاقاة ليفربول في قبل نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

تأهل مونتيري المكسيكي إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على السد القطري مستضيف البطولة في الدوحة اليوم السبت.
وضرب مونتيري موعدًا مع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا في قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل بينما سيلتقي السد مع الترجي التونسي على المركز الخامس يوم الثلاثاء.
ويلتقي يوم الثلاثاء أيضًا فلامنجو البرازيلي مع الهلال السعودي الذي حسم قمة عربية أمام الترجي بالفوز 1-صفر في وقت سابق اليوم.
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 1 – 0 على #السد عبر فانجيوني في الدقيقة 22 ..#كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @Rayados pic.twitter.com/fhgvkmDBeE
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
ووضع لويس جوستافو الفريق المكسيكي في المقدمة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى سعد الشيب قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 23.
واستغل روجيليو فونيس خطأ فادحًا من الإسباني جابي الذي أعاد الكرة للخلف من منتصف الملعب ليلتقطها فونيس ويضعها بسهولة على يمين الشيب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 2 – 0 على #السد عبر روجيليو في الدقيقة +46 ..#كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @Rayados pic.twitter.com/xVn7Ne5szU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
لكن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح قلّص الفارق للسد في الدقيقة 66 من ضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من حسن الهيدوس.
وأعاد كارلوس رودريجيز الفارق إلى هدفين لصالح مونتيري في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من مدى قريب ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.
فيديو : هدف #السد يقلص النتيجة 1 – 2 أمام #مونتيري المكسيكي عبر بونجاح في الدقيقة 66 .. #كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @AlsaddSC pic.twitter.com/UuZtBN7UXX
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
ونجح عبدالكريم حسن في تقليص الفارق مجددًا بتسديدة هائلة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة قبل الأخيرة.
فيديو : هدف #مونتيري المكسيكي يتقدم 3 – 1 على #السد عبر كارلوس رودريغيز في الدقيقة 77 ..#كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @Rayados pic.twitter.com/6JvPR5nO1a
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019
فيديو : هدف #السد يقلص النتيجة 2 – 3 أمام #مونتيري المكسيكي عبر عبد الكريم حسن في الدقيقة 89 .. #كأس_العالم_للأندية #قطر2019 ..#ClubWC @AlsaddSC pic.twitter.com/B8dWNrEO4B
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2019