ليفربول يعبر سالزبورغ.. ونابولي يكتسح جنك ويتأهلان إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ضمن ليفربول حامل اللقب التأهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مستضيفه سالزبورغ بهدفين خلال دقيقتين في الشوط الثاني سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح، اليوم الثلاثاء.

وأنهى نابولي سلسلة من تسع مباريات دون انتصار في جميع المسابقات بعد أن سجل أركاديوش ميليك ثلاثية خلال الفوز 4-صفر على جنك ليلحق بليفربول في أدوار خروج المغلوب.

سالزبورغ 0 × 2 ليفربول | اهداف اللقاء ⚽️???? pic.twitter.com/Sc5H7kPD5l — @king_moosa10 (@oBWPeRje1SNr91O) December 10, 2019

واحتاج فريق المدرب يورغن كلوب إلى نقطة في النمسا ليضمن التأهل وأضاع العديد من الفرص في الشوط الأول لكن كيتا أراح أعصاب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حين وضعه في المقدمة في الدقيقة 57.

ومرر أندي روبرتسون إلى ساديو ماني الذي تجاوز الحارس شيشان ستانكوفيتش ثم وجه كرة عرضية حولها كيتا برأسه في شباك فريقه السابق.

وبعد دقيقة واحدة ترك ستانكوفيتش مرماه ليغطي مساحة خالية لكن صلاح تفوق عليه بسرعته وسدد بشكل رائع من أضيق زاوية ممكنة ليضاعف التقدم.

نابولي 4 × 0 جينك | اهداف اللقاء ⚽️???? pic.twitter.com/IrCrMx5pRK — @king_moosa10 (@oBWPeRje1SNr91O) December 10, 2019

وفرض ليفربول سيطرته كليا وأضاع العديد من الفرص لتوسيع الفارق.

وأنهى نابولي المجموعة الخامسة في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول بينما انتقل سالزبورغ، صاحب المركز الثالث لبطولة الدوري الأوروبي.