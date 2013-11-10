صور.. مانشستر يونايتد يهزم آرسنال في البريمرليغ

تغلب مانشستر يونايتد حامل اللقب على ضيفه آرسنال متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف دون رد أحرزه روبن فان بيرسي بضربة رأس.

وتقدم يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة متقدماً على مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثامن بعدما باغته سندرلاند بقيادة المدرب جوستافو بويت بالفوز عليه 1-0.

وتجمد رصيد آرسنال عند 25 نقطة من 11 مباراة متقدماً بنقطتين على ليفربول صاحب المركز الثاني.

وكانت هذه أول مواجهة بين يونايتد بدون مدربه المتقاعد اليكس فيرجسون على مقاعد البدلاء وآرسنال على ملعب أولد ترافورد.

وهذه أول هزيمة لأرسنال خارج أرضه منذ مارس آذار الماضي بعد مسيرة من 15 مباراة دون خسارة في جميع البطولات وشهدت المباراة عودة يونايتد للاقتراب من أهل القمة في الدوري بعد بداية متعثرة.

وهذا هو الهدف السابع لفان بيرسي في الدوري هذا الموسم وارتقى عالياً لكرة من ركلة ركنية نفذها وين روني وضعها في الشباك في الدقيقة 27.

وفي يوم رائع بالنسبة لنيوكاسل أحد أبرز اندية شمال شرق انجلترا تغلب بنفس النتيجة على توتنهام هوتسبير ليتقدم نحو النصف الاعلى من جدول الترتيب، وتعادل سوانزي سيتي مع ستوك سيتي 3-3 في مباراة مثيرة.

وكان ليفربول قد حقق فوزاً كبيراً على فولهام 4-0 ليقلص الفارق مع آرسنال إلى نقطتين فقط، وتعادل تشيلسي على أرضه مع وست بروميتش ألبيون 2-2، ويحتل ساوثهامتون "مفاجأة الموسم" المركز الثالث بفوزه على هال سيتي 4-1.