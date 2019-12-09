بعد أسوأ سلسلة. . آرسنال يحقق فوزًا بثلاثية على ويستهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع نادي آرسنال فوزًا طال انتظاره، بعدما تغلب 3/1 على مضيفه ويستهام، في ختام مباريات الجولة 16 من المسابقة، الاثنين.

وافتتح الإيطالي أنجيلو أوغبونا لويستهام في الدقيقة 38، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من بابلو فورنالس، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وانتفض آرسنال في الشوط الثاني، وسجل 3 أهداف في 9 دقائق، ليحقق فوزه الأول، بعد غياب 9 مباريات (3 خسائر و6 تعادلات).

وجاء هدف آرسنال الأول في الدقيقة 60، بتوقيع غابرييل مارتينيلي، بمساعدة سياد كولاسيناك، وأضاف نيكولاس بيبي الهدف الثاني للغانرز في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يوقع بيير-إيميريك أوباميانغ ثالث أهداف آرسنال في الدقيقة 69، بطريقة رائعة.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 22 نقطة في المركز الثامن، مناصفة مع شيفيلد يونايتد، وكريستال بالاس، نيوكاسل، في المقابل تجمد رصيد ويستهام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وحقق آرسنال فوزه الأول بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 9 مباريات بكل البطولات، وهو الرقم الأسوأ له منذ 42 عامًا، وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ فإن آرسنال صاحب أسوأ سلسلة بلا انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (7 مباريات متتالية)، قبل مواجهة ويستهام.

يحل آرسنال ضيفًا على ستاندر دو لياغ البلجيكي في الدوري الأوروبي يوم الخميس، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي الجريح يوم الأحد.