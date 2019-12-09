رودجرز: تجاهل ليستر سيتي في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ”أمر طبيعي“

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إن الخبراء يتجاهلون فريقه بشكل كبير عند الحديث عن الفرق المرشحة لنيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أنه بات أقرب مطاردي ليفربول المتصدر، لكن ليستر اعتاد على هذا الأمر.

وحقق ليستر سيتي رقمًا قياسيًّا للنادي بالانتصار للمرة الثامنة على التوالي في دوري الأضواء بعدما أحرز جيمي فاردي هدفين في الفوز الرائع 4-1 على مستضيفه أستون فيلا في الدوري الممتاز، يوم الأحد.

وحافظ ليستر على المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 16 مباراة متأخرًا بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر ومتقدمًا بست نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يأتي ثالثًا.

وقال رودجرز: ”لا أعتقد أن أحدًا توقع أن ننافس على الصدارة. لكن هذا الأمر لا يضايقني. إنه جزء من اللعبة“.

وتابع: ”بعد فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي قرأت عنوانًا عقب المباراة عن مدى ابتعاد سيتي عن ليفربول المتصدر دون الإشارة إلينا. نحترم هذا الأمر ونركز في مهمتنا“.

ويتصدر فاردي هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا بينما حافظ ليستر على شباكه نظيفة سبع مرات وهو رقم يفوق أي ناد آخر. لكن رودجرز قال، إن استبعاد ليستر الفائز باللقب في موسم 2015-2016 من سباق المنافسة ”أمر طبيعي“.

وأضاف: ”مانشستر سيتي وليفربول من الفرق الرائعة في الدوري وأظهرا العام الماضي مدى كفاءة التشكيلة. بالنسبة لنا نسعى دائمًا للتحسن وتضييق الفارق.

”احتل فريقي المركز التاسع في الموسمين الماضيين“.

ويستضيف ليستر منافسه نوريتش سيتي الذي يحتل المركز قبل الأخير، يوم السبت.