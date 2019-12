رودجرز: تجاهل ليستر سيتي في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ”أمر طبيعي“

قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إن الخبراء يتجاهلون فريقه بشكل كبير عند الحديث عن الفرق المرشحة لنيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أنه بات أقرب مطاردي ليفربول المتصدر، لكن ليستر اعتاد على هذا الأمر.

وحقق ليستر سيتي رقمًا قياسيًّا للنادي بالانتصار للمرة الثامنة على التوالي في دوري الأضواء بعدما أحرز جيمي فاردي هدفين في الفوز الرائع 4-1 على مستضيفه أستون فيلا في الدوري الممتاز، يوم الأحد.

وحافظ ليستر على المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 16 مباراة متأخرًا بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر ومتقدمًا بست نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يأتي ثالثًا.

وقال رودجرز: ”لا أعتقد أن أحدًا توقع أن ننافس على الصدارة. لكن هذا الأمر لا يضايقني. إنه جزء من اللعبة“.

Leicester keep up the chase#PL pic.twitter.com/4BVFbub25I

— Premier League (@premierleague) December 8, 2019