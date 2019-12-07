مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.. بالدرجات تقييم رياض محرز وراشفورد ورجل مباراة موقعة ”الاتحاد“

ابتعد مانشستر سيتي كثيرًا عن المنافسة على درع الدوري الإنجليزي الممتاز ”البريمييرليغ“، بعد خسارته اليوم السبت، أمام ضيفه مانشستر يونايتد 1-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ”الاتحاد“، في المرحلة الـ16 من المسابقة.

ونال مانشستر سيتي هزيمته الرابعة هذا الموسم، بالإضافة إلى سقوطه في فخ التعادل مرتين، ليخسر 16 نقطة كاملة، ويبتعد عن ليفربول متصدر البريمييرليغ بفارق 14 نقطة كاملة، وأصبح يحتل المركز الثالث، ويبدو أن فرصته في الحفاظ على لقبه للمرة الثالثة على التوالي ذهبت أدراج الرياح.

وفي الوقت نفسه تقدّم مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة، ليحسن وضعه في الجدول، بعد أن كان يحتل المركز العاشر قبل 3 أسابيع، ويعود للمنافسة مرة أخرى على أحد المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

اعتمد النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب اليونايتد، على سرعة ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال في استغلال الثغرات الدفاعية الواضحة في دفاع مانشستر سيتي، وبالفعل أسفر ذلك عن هدفين في النصف ساعة الأولى من اللقاء، الأول عن طريق ركلة جزاء ارتكبها البرتغالي برناردو سيلفا ضد راشفورد، الذي ترجمها بنجاح، والثاني بتسديدة أرضية زاحفة من مارسيال، سكنت الزاوية اليسرى للحارس البرازيلي إيدرسون مورايش.

حاول الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي، إدراك الموقف، ولكن لاعبيه أهدروا الفرص الواحدة تلو الأخرى عن طريق البرازيلي خيسوس والبلجيكي كيفين دي بروين، ورحيم سترلينغ، وفقد لاعبو السيتي تركيزهم تمامًا في ظل اعتراضهم المستمر على أنطوني تيلور، وانتظارهم للحصول على ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة ليد مدافعي المانيو، وربما كانت لعبة على الأقل منهما تستحق ذلك.

دفع غوارديولا بالجزائري رياض محرز في منتصف الشوط الثاني، وتحرك الدولي الجزائري كثيرًا، وصنع هدفًا للبديل الآخر أوتاميندي قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، إلا أن الفترة الباقية لم تكن كافية لإدراك التعادل، خاصة بعد أن تألق الحارس الإسباني أمام صاروخية محرز.

من جانبها، رصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقييم لاعبي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الديربي الشهير، والذي جاء كالتالي:

مانشستر سيتي

الحارس إيدرسون ودي بروين، والبديل نيكولاس أوتاميندي 7 درجات.

وحصل على 6 درجات كل من رودري وديفيد سيلفا، ورياض محرز.

ونال 5 دجات كل من كايل ووكر، وجون ستونز، فرناندينيو، برناردو سيلفا، سترلينغ، وخيسوس.

وجاء الظهير الأيسر أنخلينو في المرتبة الأخيرة بحصوله على 3 درجات فقط.

مانشستر يونايتد

ديفيد دي خيا، بيساكا، هاري ماغواير، لينديلوف، ماكتوميناي، دانييل جيمس، راشفورد 8 درجات.

لوك شاو، لينغارد، مارسيال 7 درجات.

وجاء البرازيلي فريد في الصدارة بحصوله على 9 درجات، ليكون رجل المباراة الأول.