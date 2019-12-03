 إيفرتون يمدد رسميًا عقد ريتشارليسون حتى 2024 – إرم نيوز‬‎

إيفرتون يمدد رسميًا عقد ريتشارليسون حتى 2024

إيفرتون يمدد رسميًا عقد ريتشارليسون حتى 2024

المصدر: رويترز

‭ ‬قال إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه مدد عقد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون حتى 2024.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من واتفورد مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني (51.32 مليون دولار) في أول صفقة يبرمها المدرب ماركو سيلفا في يوليو/ تموز 2018 وسجل 20 هدفًا مع إيفرتون في كل المسابقات.

وأبلغ ريتشارليسون، الذي لعب 19 مباراة مع البرازيل، موقع إيفرتون على الإنترنت، قائلًا:“أرغب في البقاء هنا لفترة طويلة، وهذا النادي منحني الفرصة لإظهار قدراتي“.

وتابع:“من خلال أدائي مع إيفرتون حصلت على مكان في منتخب البرازيل، وسجلت هنا الكثير من الأهداف في الدوري الممتاز، والآن حان الوقت لمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيفرتون
الدوري الإنجليزي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث