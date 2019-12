إيفرتون يمدد رسميًا عقد ريتشارليسون حتى 2024

‭ ‬قال إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه مدد عقد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون حتى 2024.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من واتفورد مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني (51.32 مليون دولار) في أول صفقة يبرمها المدرب ماركو سيلفا في يوليو/ تموز 2018 وسجل 20 هدفًا مع إيفرتون في كل المسابقات.

???? | "I try to pay back the Evertonians' affection. I try to sweat blood and tears for this Club. I intend to continue honouring the shirt."

???? you, @richarlison97. #EFC pic.twitter.com/UVL59CXq6K

