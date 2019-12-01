واتفورد الإنجليزي يعلن رسميًا إقالة المدرب كيكي سانشيز فلوريس

أعلن واتفورد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة مدربه كيكي سانشيز فلوريس؛ بعدما فاز مرة واحدة في عشر مباريات تحت قيادة الرجل الإسباني.

وكان فلوريس تولى قيادة واتفورد للمرة الثانية، في سبتمبر أيلول الماضي، لكنه أصبح ثاني مدرب يفقد منصبه في النادي هذا الموسم، بعد رحيل خابي جراسيا في وقت سابق.

وقال النادي المتذيل للدوري الممتاز في بيان: ”بكل أسف يؤكد نادي واتفورد لكرة القدم رحيل المدرب كيكي سانشيز فلوريس“.

وأضاف الفريق الذي يملك ثماني نقاط من 14 مباراة: ”التعاقد مع مدرب جديد بات وشيكًا“.

Club Statement: Quique Sánchez Flores — Watford Football Club (@WatfordFC) December 1, 2019

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ذكرت أن واتفورد في طريقه للإطاحة بمدربه الإسباني بعد 85 يومًا من توليه المسؤولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الإطاحة بكيكي سانشيز ستتم، اليوم الأحد؛ بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، أمس السبت.

ويتذيل واتفورد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان.

وحصد واتفورد 8 نقاط فقط من 14 مباراة، في مسيرة كارثية للفريق بالدوري المحلي.

وتولى كيكي سانشيز تدريب واتفورد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، خلفًا لخافي جارسيا، وقاد الفريق في عشر مباريات منذ ذلك الحين، لكنه لم ينجح سوى في الفوز مرة واحدة فقط.