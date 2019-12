سوشيال ميديا الرياضة: فان دايك يحتفظ باحتفال الطفولة بعد هدفيه في برايتون.. وتوني كروس يتعهد بتكرار الهدية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

فان دايك يحتفظ باحتفال الطفولة

نشر المدافع الهولندي فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء احتفاله بالهدفين اللذين سجلهما، يوم السبت، لصالح فريقه في مرمى نادي برايتون بالدوري الإنجليزي، ونشر اللاعب صورة أخرى لطفولته بنفس طريقة الاحتفال وعلّق فاد دايك قائلًا: ”بعض الأشياء لا تتغير أبدًا“.

كاسياس في الاتحاد الأوروبي

نشر إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من أمام مقر الاتحاد الأوروبي بدولة رومانيا، وعلّق اللاعب قائلًا: ”البرلمان الاوروبي“.

لويس سواريز يرقص مع ابنته

نشر لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يرقص مع ابنته وعلّق اللاعب قائلًا: ”سعادتي، قوتي، كل شيء، أحبك“.

إبراهيموفيتش في سباق عدو

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ فيديو له في سباق عدو، وعلّق اللاعب: ”الجري مع النخبة“.

فيرناندينيو: سنقاتل حتى النهاية

بعث فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، برسالة إلى جماهير ناديه عقب التعادل الذي حققه المان سيتي اليوم أمام نادي كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وعلّق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا: ”النتيجة لم تكن متوقعة، الآن يجب أن نعمل بجد ونركز أكثر على التحسن، لأن الثلاثاء لدينا لعبة أخرى صعبة، أنا متأكد من أننا سنقاتل حتى النهاية لكل نقطة متبقية“.

The result was not the expected. Now we must work harder and focus even more to improve, because tuesday we have another difficult game. I’m sure we’ll fight until the end for every point left. Cmon @mancity ????????

