سوشيال ميديا الرياضة: فان دايك يحتفظ باحتفال الطفولة بعد هدفيه في برايتون.. وتوني كروس يتعهد بتكرار الهدية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوّثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فان دايك يحتفظ باحتفال الطفولة

نشر المدافع الهولندي فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء احتفاله بالهدفين اللذين سجلهما، يوم السبت، لصالح فريقه في مرمى نادي برايتون بالدوري الإنجليزي، ونشر اللاعب صورة أخرى لطفولته بنفس طريقة الاحتفال وعلّق فاد دايك قائلًا: ”بعض الأشياء لا تتغير أبدًا“.

كاسياس في الاتحاد الأوروبي

نشر إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من أمام مقر الاتحاد الأوروبي بدولة رومانيا، وعلّق اللاعب قائلًا: ”البرلمان الاوروبي“.

لويس سواريز يرقص مع ابنته

نشر لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يرقص مع ابنته وعلّق اللاعب قائلًا: ”سعادتي، قوتي، كل شيء، أحبك“.

إبراهيموفيتش في سباق عدو

نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ فيديو له في سباق عدو، وعلّق اللاعب: ”الجري مع النخبة“.

فيرناندينيو: سنقاتل حتى النهاية

بعث فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، برسالة إلى جماهير ناديه عقب التعادل الذي حققه المان سيتي اليوم أمام نادي كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وعلّق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلًا: ”النتيجة لم تكن متوقعة، الآن يجب أن نعمل بجد ونركز أكثر على التحسن، لأن الثلاثاء لدينا لعبة أخرى صعبة، أنا متأكد من أننا سنقاتل حتى النهاية لكل نقطة متبقية“.

The result was not the expected. Now we must work harder and focus even more to improve, because tuesday we have another difficult game. I’m sure we’ll fight until the end for every point left. Cmon @mancity ???????? — Fernandinho (@fernandinho) November 30, 2019

هاري كين: حققنا نتيجة جيدة في أسبوع الانتصارات

نشر هاري كين، لاعب توتنهام الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء الاحتفال بفوز فريقه اليوم على حساب بورنموث بالدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز رفاق كين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلق اللاعب: ”نتيجة جيدة أخرى لإنهاء أسبوع جيد من الانتصارات“.

Another good result to end a good week of wins. #COYS pic.twitter.com/Y0Ajbi1ndx — Harry Kane (@HKane) November 30, 2019

توني كروس يتعهد بتكرار الهدية

نشر توني كروس، لاعب ريال مدريد، صورة تجمعه بسيرجيو راموس نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الملكي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من احتفال كروس وراموس بهدف ريال مدريد في شباك ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني، والذي شارك كروس في صناعته، وعلّق اللاعب قائلًا: ”سوف أكررها مرة أخرى“.

راموس يستعرض مجموعة إسبانيا

نشر المدافع الإسباني سيرجيو راموس صور عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمجموعة المنتخب الإسباني في بطولة يورو 2020 والتي ضمت كلًا من السويد وبولندا بخلاف منتخب الماتادور.

أشرف حكيمي: نحن أسرة واحدة

نشر أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، صورًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لاحتفاله مع زملائه عقب الفوز الذي حققه فريقه اليوم على حساب نادي هيرتا برلين بالدوري الألماني، وعلّق اللاعب: ”ألعب كفريق واحد، اربح كفريق واحد، احتفل كفريق واحد، الأسرة الواحدة“.

Play as a team, win as a team, celebrate as a team ???? ???? ????.

Family ???? pic.twitter.com/mxeuvIWP8w — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 30, 2019

فرجاني ساسي يدعم مدربه

حرص فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري، على دعم مدربه ميتشو عقب الهزيمة التي مني بها الفريق الأبيض اليوم أمام نادي مازيمبي بثلاثية نظيفة، وهو ما جعل مصير المدرب الصربي في مهب الريح.

ونشر اللاعب صورة له عبر عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مدربه، وعلّق قائلًا: ”كل اللاعبين يدعمون المدرب ميشو ويبقون خلفه“.