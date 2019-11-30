مرشح جديد لتدريب آرسنال

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن إدارة آرسنال ستحاول إقناع الإيرلندي الشمالي بريندان رودجيرس مدرب ليستر سيتي بمغادرة منصبه وتعويض أوناي إيمري في الفريق اللندني.

،وبحسب الصحيفة، فإن مدرب ليستر سيتي يُملي كل الشروط التي ترى إدارة آرسنال توافرها في المدرب القادم، فهو قائد جيد، ويتكلم الإنجليزية ويعرف الدوري الإنجليزي الممتاز جيدًا، حيث حقق نجاحات في ليفربول وحاليًا في ليستر سيتي.

ويقود السويدي فريدريك ليونغبرغ الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري من منصبه كمدرب نتيجة سوء النتائج، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية في كل المسابقات.

ويبدأ المدرب السويدي اللاعب السابق للفريق مهمته بمواجهة نوريتش سيتي، الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز ووعد بإعادة الابتسامة للفريق.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ تواجه إدارة آرسنال مشاكل في إيجاد خليفة لأوناي إيمري، فالإيطالي ماسيميليانو آليغري لا يجيد اللغة الإنجليزية كما ذكرت تقارير أنه رفض المنصب.

كما أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام والمقال مؤخرًا صرح سابقًا أنه لن يدرب آرسنال كما سافر إلى إسبانيا للراحة.

ويتواجد على لائحة المرشحين عدة مدربين، لكنهم مرتبطون بفرق أخرى كالإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي لنابولي الإيطالي والفرنسي باتريك فييرا يدرب نيس حاليًا والبرتغالي نونو سانتو يدرب حاليًا وولفرهامبتون.

ويبقى مدرب ليستر سيتي، الإيرلندي الشمالي رودجيرس مرشحًا لدى إدارة آرسنال، لكن عليها إقناعه بالتخلي عن منصبه الحالي وهي مهمة صعبة بحسب الصحيفة.

وقال رودجيرس حول منصبه الحالي في تصريحات نشرتها ”ميرور“:“نحن على أعتاب شيء ما هنا، علاقتي مع الأشخاص هنا واللاعبين جيدة، ونعتقد أننا بدأنا شيئًا مميزًا ومحفزًا“.

وأضاف متحدثًا عن آرسنال:“آرسنال فريق رائع، ومن أفضل الفِرق في هذا البلد، وأنا متأكد أن لديه فكرة عن المدرب الذي يرغب بجلبه، وهناك خيبة أمل دائمًا حينما يُقال مدرب، وأوناي قدّم نفسه بشكل جيد طيلة عدة سنوات، ولدي تعاطف معه“.

ويقود رودجيرس ليستر سيتي بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول، كما تأهل لربع نهائي كأس رابطة المحترفين وسيواجه إيفرتون.