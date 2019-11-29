غوارديولا: أشعر بالأسف لإقالة إيمري.. ونيوكاسل لن يهبط

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إن نيوكاسل يونايتد حقق بعض النتائج الإيجابية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ستيف بروس، مضيفًا أن الفريق يملك الكفاءة اللازمة لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواجه نيوكاسل خطر الهبوط الموسم الماضي لكنه أفلت من منطقة الخطر في النصف الثاني من الموسم ليحتل المركز الـ 13 تحت قيادة الإسباني رفائيل بنيتز الذي غادر النادي قبل بداية الموسم الحالي.

ورغم بداية متواضعة هذا الموسم تحت قيادة بروس تغلب نيوكاسل على توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، ويحتل حاليًا المركز الـ 14 في الدوري برصيد 15 نقطة متقدمًا بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل التوجه لملاقاة نيوكاسل يونايتد، غدًا السبت:“الأمر سيكون صعبًا مع مدرب جديد لكن الفريق حقق نتائج جيدة، وأعتقد أن نيوكاسل سيبقى في الدوري الممتاز.

وكشف قائلًا:“الفريق يتمتع بقوة بدنية وسرعة أمام المرمى، وهيكل الفريق يشبه إلى حد كبير الوضع تحت قيادة بنيتز“.

وجاءت الهزيمة 2-1 أمام نيوكاسل في يناير في الموسم الماضي لتكون ضربة لجهود سيتي في التتويج باللقب قبل أن ينتفض الفريق بقيادة غوارديولا ويحقق 14 انتصارًا متتاليًا ليتفوق على ليفربول في نهاية المطاف بنقطة واحدة.

وقال غوارديولا:“في الموسم الماضي نسينا أن نلعب، وأحرزنا هدفًا ثم توقفنا عن الهجوم، واستفدنا تمامًا من تلك التجربة لكنه كان يومًا صعبًا وسيئًا“.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 28 نقطة متأخرًا بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر وبفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، لكن غوارديولا قال إن الصراع على اللقب ليس في ذهنه في هذه المرحلة من الموسم.

وأضاف المدرب الإسباني:“لا أفكر في التتويج حاليًا، وأولًا يجب علينا تخطي ليستر ثم ليفربول، وأدرك ضرورة تجنب الخسارة في الوقت الحالي“.

كما تجنب غوارديولا الإجابة عن سؤال عما إذا كان مساعده ميكل أرتيتا مرشحًا لتدريب آرسنال بعد إقالة أوناي إيمري، اليوم الجمعة، وقال:“أشعر بأسف من أجل إيمري، وفي كل مرة تتم إقالة مدرب لا أعتبر ذلك من الأخبار السارة على الإطلاق، وهذا لا يغير من رأيي فيه، إنه مدرب محترف بشكل مذهل، وواثق أنه سيجد وظيفة أخرى قريبًا“.