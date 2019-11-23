هدف مباراة كريستال بالاس وليفربول.. ساديو ماني يضع ”الريدز“ في المقدمة (فيديو)

سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة من 11 فوزًا وتعادل، وقد حقق الفوز 3/1 على منافسه مانشستر سيتي في الجولة الماضية، في حين يملك كريستال بالاس 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في 6 مباريات، مقابل 4 انتصارات لكريستال بالاس، آخرها في أبريل 2017 بنتيجة 2/1.

وفي 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس، شهدت تسجيل 72 هدفًا بمعدل 3.6 هدف لكل مباراة، وسجل ليفربول في جميع المباريات باستثناء مباراتين.

انتهت مباراتان فقط بدون أهداف في جميع مباريات الدوري التي جمعت بين الفريقين، في أبريل 1980 في ”سيلهرست بارك“ وفي ديسمبر 1994 في ”آنفيلد“.

ليفربول لم يخسر في آخر 29 مباراة في الدوري الإنجليزي بعدما فاز في 24 مباراة وتعادل في 5 لقاءات، بفارق مباراتين عن أفضل رقم قياسي للنادي بـ 31 مباراة.

فاز ليفربول في آخر 4 لقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع كريستال بالاس، وسجل ماني في كل تلك المواجهات، وهو رقم قياسي متتالٍ للنادي ضد بالاس.

في 10 مباريات جمعته مع كريستال بالاس، سجل ساديو ماني سبعة أهداف، أكثر مما تمكن من التسجيل أمام أي فريق آخر.

في المباريات التي تلت فترات التوقف الدولية مباشرة، لم يهزم ليفربول في آخر تسع مباريات، حيث حقق سبعة انتصارات وتعادلين.

ليفربول لم يهزم حاليًا في 14 مباراة بالدوري خارج ملعبه، ويحتل المركز الثالث في سجل النادي دون هزيمة خارج أرضه في تاريخ الدوري الإنجليزي.