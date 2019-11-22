غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي: نجاح لامبارد يعزز قوة الكرة الإنجليزية

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، إن فرانك لامبارد أفضل مثال على المدربين المحليين الذين يتطلعون إلى ترك بصمة في كرة القدم الإنجليزية بعد بدايته الرائعة مع تشيلسي هذا الموسم.

وتولّى لامبارد تدريب تشيلسي بعد عام واحد من العمل في مجال التدريب في ديربي كاونتي عندما قاده إلى المواجهات الفاصلة المؤهلة للدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقبل مواجهة تشيلسي في الدوري، غدًا السبت، اعترف غوارديولا بوجود أوجه تشابه بين بداياته في برشلونة وأداء تشيلسي المثير للإعجاب بقيادة لامبارد هذا الموسم.

وقال المدرب الكتالوني خلال مؤتمر صحفي:“من الجيد للكرة الإنجليزية تولي مدربين شبان المسؤولية، (لامبارد) مثال رائع للكرة الإنجليزية، عمل في مجال التدريب لمدة عام ونصف العام، لكنني أكثر منه خبرة بقليل لأنني أكبر منه سنًا لكن مستقبله بيده، وما زال أمامه الكثير ليقدمه“.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي:“من واقع تجربتي فإن الخبرة في هذا المجال لا تمثل فارقًا كبيرًا، وإذا كان المدرب يعرف النادي فذلك يمثل أفضلية، ولامبارد يعرف تشيلسي تمامًا، ويعرف كل ما يدور خلف الكواليس وما يتعلق بالإعلام والجماهير واللاعبين، وهذا أمر جيد“.

وبعد منع تشيلسي من إبرام تعاقدات جديدة اعتمد لامبارد على مجموعة من أفضل اللاعبين الشبان في إنجلترا، مثل: تامي أبراهام، وفيكايو توموري، وميسون ماونت، وكالوم هودسون-أودوي في تشكيلة الفريق.

وواجه النادي اللندني صعوبات في بداية الموسم، وحقق انتصارين فقط في أول 6 مباريات في الدوري، لكنه تحسن بعدها بشكل كبير، ويسعى إلى انتصاره السابع على التوالي حينما يحل ضيفًا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 26 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة على سيتي صاحب المركز الرابع.

ويرى غوارديولا أن تشيلسي من بين الفرق المرشحة للفوز باللقب هذا الموسم بجانب ليفربول المتصدر، وليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وأوضح المدرب الإسباني:“قبل أسابيع قليلة كان يتنافس فريقان على الصدارة، لكن لدينا الآن 4 أندية وربما يزيد العدد إلى 6 في غضون أيام قليلة. وما زلنا في نوفمبر والطريق طويل“.

وأكد غوارديولا أن الحارس الأساس إيدرسون جاهز للمشاركة أمام تشيلسي بعد تعافيه من مشكلة عضلية تعرض لها خلال مباراة أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الشهر الحالي.