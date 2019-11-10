غرانيت تشاكا: شعرت بالأذى من رد فعل جماهير آرسنال ضدي

تحدث غرانيت تشاكا، لاعب آرسنال، عن ما تعرض له من صافرات استهجان من قِبل جماهير النادي الإنجليزي، خلال مواجهة فريق كريستال بالاس قبل أسبوعين في الدوري الإنجليزي.

وكانت جماهير آرسنال قد أطلقت صافرات الاستهجان ضد تشاكا عند استبداله في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وانفعل تشاكا على الجماهير ووجه لهم لفظًا نابيًا قبل أن يخلع القميص بعنف.

وقرر المدرب أوناي إيمري سحب شارة القيادة من تشاكا كرد فعل على تصرفه.

وقال تشاكا في تصريحات لصحيفة ”مترو“ الإنجليزية: ”عندما أعلن الحكم الرابع عن تغييري ووجدت الجماهير تطلق الصافرات ضدي، شعرت بالأذى، كان الأمر مؤلمًا ومحبطًا للغاية“.

وأضاف: ”بالنسبة لي ما زال رد فعل الجماهير غير مفهوم بالنسبة لي، خاصة بتلك الدرجة من العنف والعداء الشديد“.

وتابع: ”الجماهير جزء من اللعبة، أنا أكن الكثير من الاحترام لهم خاصة في ظل الدعم الذي يقدمونه للاعبين من أجل التغلب على المصاعب“.

وأردف: ”النقد المبرر من قِبلهم يجعلك تتطور رياضيًا، كما أن القوة والطاقة التي يصنعونها في المباريات تجعل كل رياضي يحب كرة القدم أكثر، أشعر كأنني جزء من عائلة كرة قدم كبيرة، لكن عندما تتعرض للتوبيخ منهم وعلى هذا النطاق الواسع فإن هذا أمر مؤلم للغاية“.

وأكمل: ”لا أقصد ذلك أنني لا أستطيع تحمل النقد، إذا لم ألعب جيدًا مع الفريق فعلينا أن نستمع إلى تلك الانتقادات ونبني عليها، ولكن عندما تسيء للقائد وتوجه الإهانة إليه، فهذا يعني التسبب في الأرق والمزاج السيء للفريق الذي تشجعه، هذا لا معنى له، ويضعف قوة الفريق“.

إيمري

وكان الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، أكد أنه لا يعلم إذا كان تشاكا، سيشارك مرة أخرى مع الفريق أم لا.

وقال إيمري خلال تصريحات في مؤتمر صحفي قبل مباراة آرسنال وليستر سيتي: ”تشاكا ليس جاهزاً للمشاركة في المباريات، تحدثت إليه وهو يتدرب بشكل جيد، ولكنه أخبرني أنه لا يشعر بحالة جيدة للعب خلال هذه الفترة، لذا سننتظر“.

وبسؤاله حول إذا ما كان تشاكا لن يلعب لآرسنال مرة أخرى: ”أنا لدي مسؤوليات تجاه الفريق كوني المدير الفني، ونحن نحتاج إلى لاعب بقيمة تشاكا في آرسنال“.

وأضاف: ”ولكن أيضًا، لا أعرف إذا ما كان سيلعب مجدداً أم لا، لأنه إذا كان مستعدًا للعب ومواصلة مساعدتنا والدفاع عن قميص الغانرز، أعتقد أن الوقت هو من يعطي هذا الحل“.

وتابع: ”وقتها، سأقرر إذا كان سيكون في المجموعة معنا، إذا كان جاهزاً بنسبة 100% ذهنياً“.

وعن إمكانية رحيله، قال إيمري: ”سألت الإدارة عن هذا الأمر، وهم يعلمون قرار اللاعب وقراري عن هذا الأمر أيضاً“.

واختتم: ”نحن في حالة ضعيفة بدونه في هذا المركز، لأننا نملك لاعباً فقط في مركزه، وأنا لا أضع تركيزي على ذلك لأننا مازلنا في نوفمبر ولدينا العديد من المباريات خلال الفترة المقبلة، ولا يمكننا تغيير ذلك في شهرين“.