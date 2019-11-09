جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات يوم السبت (صورة)

صعد فريق ليستر سيتي، يوم السبت، إلى وصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) ليواصل الإبداع في الموسم الحالي.

وتغلب ليستر سيتي على ضيفه آرسنال بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشرة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 26 نقطة في الوصافة بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 17 نقطة في المركز السادس ليتلقى الهزيمة الثالثة في النسخة الحالية.

لم يشهد الشوط الأول تسجيل أي أهداف لينتهي بالتعادل السلبي وسط سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي اعتمد فيه ليستر سيتي على تحركات جيمي فاردي، لجأ آرسنال إلى مهاجمه الغابوني بيير أوباميانغ في رحلة بحث عن هدف التقدم.

وجاءت الدقيقة 68 ليتمكن ليستر سيتي من تسجيل التقدم عن طريق فاردي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها في المرمى.

وفي الوقت الذي بحث فيه آرسنال عن التعادل، جاء الهدف الثاني لليستر سيتي في الدقيقة 75 عن طريق جيمس ماديسون إثر تسديدة كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج ليستر سيتي فائزًا باللقاء.

توتنهام ضد شيفيلد يونايتد

امتدت المسيرة التي لم يفز فيها توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس مباريات بعد أن سجل جورج بالدوك هدفا لشيفيلد يونايتد المتألق ليتعادل 1-1، اليوم السبت.

وكان أصحاب الضيافة محظوظين بالتقدم في الدقيقة 58 عن طريق سون هيونج-مين ثم سجل بعدها مباشرة ديفيد مكجولدريك ما بدا أنه هدف التعادل لكنه لم يحتسب بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ومضى شيفيلد تحت قيادة مدربه كريس وايلدر في مساعيه للتسجيل وتلقى المكافأة عبر تمريرة عرضية منخفضة حولها بالدوك بطريقة غريبة إلى الشباك عند القائم البعيد. وتم احتساب الهدف بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد ثانية.

وأظهر توتنهام إصرارًا بدا متأخرًا وكاد لوكاس مورا أن يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بعد أن ابعد دين هندرسون تسديدة له لتمر فوق العارضة.

ولم يخسر شيفيلد في خمس مباريات في الدوري وتقدم نحو المركز الخامس برصيد 17 نقطة. وتراجع توتنهام، الذي لم يفز بمباراتين متتاليتين طوال الموسم الحالي، للمركز 12 متراجعًا بفارق ثلاث نقاط خلف شيفيلد لتتواصل معاناته هذا الموسم.

*أداء سيء

وبدا أداء فريق المدرب بوكيتينو كئيبا مع تساقط الأمطار على شمال لندن خلال الشوط الأول السيء الذي شهد إعداد أصحاب الأرض للهجمات بطريقة ارتجالية وهو ما أراح الضيوف كثيرًا.

ولم يتقابل الفريقان في الدوري خلال 12 عامًا وكانت آخر مرة فاز فيها شيفيلد على أرض توتنهام في 1991.

لكن كان بوسع شيفيلد التقدم قبل نهاية الشوط الأول وتصدى باولو غازانيغا لمحاولتين من اوليفر نوروود وجون فليك .

واكتفى هاري كين مهاجم توتنهام بمشاهدة تمريرة عرضية من سيرج أورييه ولم يقم بما يكفي من جهد لتحويلها نحو الشباك.

*نيوكاسل يتعافى

وتعافى نيوكاسل يونايتد من تأخره بهدف ليفوز 2-1 على بورنموث على استاد جيمس بارك ليحقق انتصارين متتاليتين وذلك للمرة الأولى له في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ودفع الفوز نيوكاسل للمركز 11 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة عقب 12 مباراة بينما يتقدم عليه بورنموث بنقطة واحدة محتلًا المركز السابع.

وتواصل مسلسل عدم فوز وست هام ليبلغ ست مباريات بعد خسارته 3-صفر أمام بيرنلي بفضل الجناح الشاب دوايت مكنيل الذي صنع هدفين.

وقال مانويل بليجريني مدرب وست هام الذي تراجع بشدة في جدول الترتيب ”عندما تتلقى شباكك الكثير من الأهداف السهلة، فإن هذا لن يساعدك. أنا قلق من الأهداف السهلة التي تتلقاها شباكنا“.

وفاز ايفرتون على ساوثهامبتون 2-1 محققًا أول انتصار له خارج ملعبه هذا الموسم ما خفف من الضغوط الكثيرة الواقعة على كاهل ماركو سيلفا مدرب الفريق لكنه أدى لمزيد من الضغط على رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون.

وتقدم إيفرتون للمركز 13الـ في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما ظل ساوثهامبتون ضمن منطقة الهبوط محتلًا المركز 19 برصيد ثماني نقاط.