3 صفقات مستهدفة.. تشيلسي يضع هذا المبلغ تحت تصرف لامبارد لدعم صفوف الفريق

ينتظر تشيلسي قرار محكمة التحكيم الرياضي “ طاس “ بشأن استئنافه قرار منعه من التعاقدات لمدة فترتين من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية خرقه القوانين خلال تعاقده مع لاعبين قاصرين .

وسيصدر القرار يوم 20 كانون الثاني / نوفمبر الحالي ويأمل الفريق في رفع الإيقاف حيث لم يتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

ونجح المدرب فرانك لامبارد أسطورة الفريق كلاعب في تجاوز عدم تعاقد الفريق مع لاعبين جدد بالاعتماد على لاعبين شباب واستعادة بعض المعارين .

وتمكن لامبارد الذي يدرب لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجربة رفقة ديربي ماونتي في بطولة دوري البطولة الإنجليزية من إقناع إدارة الفريق بقدراته حيث استعاد الفريق بعض بريقه ويحقق نتائج جيدة .

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة كما يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا ويستضيف أياكس الهولندي في لقاء قوي .

وحسب صحيفة “ ذا صن “ فالمدرب فرانك لامبارد يبحث عن تعزيز صفوف فريقه ورفع جودة الفريق رغم تألق الشباب تامي أبراهام وفيكتور توموري وكالوم هودسون أودوي وماسون مونت.

ووضعت إدارة تشيلسي مبلغا يفوق 150 مليون جنيه استرليني تحث تصرف المدرب في حال ألغت محكمة التحكيم الرياضي قرار منع الفريق من التعاقدات .

وقال لامبارد :“ نريد دائمًا تطوير الفريق في فترة التعاقدات إن كان ذلك ممكنًا وإن كان اللاعبون الذين نراقبهم بإمكانهم تحقيق الإضافة ”

وأضاف :“ بطبيعة الحال هذا يهمني وسنرى إن كان ذلك سيكون ممكنًا في يناير أو لاً ”

3 صفقات مستهدفة من تشيلسي

ذكرت الصحيفة البريطانية أن 3 لاعبين يضعهم تشيلسي في اعتباره خلال فترة التعاقدات المقبلة أولهم الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس والألماني تيمو فيرنير مهاجم لايبزيغ الألماني والمدافع الأيسر لفريق ليستر سيتي بنجامين تشايلويل .

ورغم كون هدافه تامي أبراهام يعتبر من هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل المركز الثاني في لائحة الهدافين ب9 أهداف لكن لامبارد يرغب في تعزيز هجوم الفريق بمهاجمين أكثر خبرة .

وسيجد تشيلسي منافسة قوية على الألماني تيمو فيرنير مهاجم لايبزيغ لكون مانشستر يونايتد يضعه بدوره على رأس أولوياته لتعزيز هجومه .