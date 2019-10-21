شيفيلد يوناتيد يلدغ آرسنال ويحرمه من المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق شيفيلد يونايتد، الصاعد حديثًا، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فوزًا ثمينًا على منافسه آرسنال، في الجولة التاسعة من المسابقة، اليوم الأحد، على ملعب برامال لين.

وجاء هدف المباراة الوحيدة بتوقيع ليس موسيت في الدقيقة 30، مستغلًا كرة رأسية من جاك أوكونيل بعد ركلة ركنية، لعبها أوليفير نورود.

وجمدت الخسارة رصيد آرسنال عند 15 نقطة حيث ظل في المركز الخامس وفشل في الصعود إلى المركز الثالث، في المقابل رفع الفوز رصيد شيفيلد يونايتد إلى 12 نقطة في المركز التاسع مناصفة مع 4 أندية أخرى.

وفي 9 مباريات حقق آرسنال الفوز 4 مرات، مقابل خساراتين و3 تعادلات، لتزداد الضغوط على المدرب الإسباني أوناي إيمري.

في المقابل حقق شيفيلد يونايتد الفوز الثالث، مقابل تعادلين، و3 خسائر.

وكانت آخر مواجهة بين آرسنال وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم تعود إلى ديسمبر 2006، وفاز حينها شيفيلد 1/0، لكنه نزل إلى دور الدرجة الأدنى.