أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.. 2-0 لـ“السيتيزين“ (فيديو)

سجل الثنائي غابرييل خيسوس ودافيد سيلفا هدفين لفريق مانشستر سيتي في شباك نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب سيلهرست بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

هدف السيتي HDpic.twitter.com/kRItytuRO9 — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) October 19, 2019

ويتطلع مانشستر سيتي، وصيف الترتيب برصيد 16 نقطة، إلى تعويض الخسارة المفاجئة في الجولة الأخيرة أمام وولفرهامبتون، على ملعبه، وتحقيق الفوز أمام كريستال بالاس، صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة، لزيادة الضغوط على غريمه اللدود ليفربول. وفاز كريستال بالاس على سيتي الموسم الماضي، وبالتالي قد تكون مباراة اليوم بمثابة فرصة للثأر.

كما يقدم كريستال بالاس موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام وست هام يونايتد وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 8 مباريات، حقق الفوز في أربعة لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مثلهما.