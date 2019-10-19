فيرجيل فان ديك يقلل من أهمية مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

تعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة كلاسيكو إنجلترا لأنها تجمع بين الفريقين الأكثر تتويجًا بألقاب الدوري عبر تاريخه رغم تباين مستوى الفريقين هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ24 نقطة وعلامة كاملة بالفوز في الجولات الثمانية الماضية بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط و15 نقطة عن الصدارة.

ورغم أهمية المباراة لدى جماهير كرة القدم في إنجلترا والعالم لكن الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول لا يعتبرها مهمة وصعبة بالنسبة لفريقه.

وقال فان ديك خلال تصريحات نشرتها صحيفة ”صن“:“لا أعتقد أنها أكبر مباراة في الموسم، والجو المحيط يؤدي إلى مباراة كبيرة وأكبر من باقي المباريات“.

وأضاف“ المباريات الكبرى هي مباريات دوري أبطال أوروبا والمباريات التي ستقودنا للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز“.

ومن المتوقع أن يشارك الأرجنتيني سيرجيو روميو بدلًا من دي خيا، وينتظره وقت صعب أمام هجوم فريق المدرب كلوب.

مباريات أهم

أكد فيرجيل فان ديك أن المباراة كبيرة بالنسبة للجماهير، وقال:“إنها مباراة مهمة لكنها كبيرة بالنسبة للجماهير، وهناك مباريات في دوري الأبطال أكبر من هذه المباراة“.

وأكد المدافع الدولي الهولندي أن المباراة بالنسبة إليه عاد وكباقي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حين تنطلق صافرة البداية فهو يذهب لمحاولة تحقيق الفوز.

ورغم أهمية المباراة بالنسبة لجماهير كرة القدم الإنجليزية في العالم لكنه فقد جزءًا من قوته خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع مستوى مانشستر يونايتد.

ولم يحقق المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الفوز في أولد ترافورد وسيحاول أن يفك نحس الملعب وتسجيل فوز يعادل بواسطته رقم قياسي لمانشستر سيتي بالفوز في 18 مباراة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد فان ديك أن الأجواء حول المباراة كبيرة، لكن اللاعبين لا يشعرون وقال:“الناس يتحدثون كثيرًا حول هذا المباراة، لكن الصراخ حولنا نحن غير معنيين به“.

وأضاف:“نعرف أنها موجودة وهي جزء من الإثارة إنه شيء إيجابي“.

وسبق لفان ديك أن قال لشبكة ”سكاي سبورت“ حول المباراة:“إنهم ليسوا في أفضل حال، فهم ليسوا واثقين تمامًا وليسوا في الموقف الذي يرغبون أن يكونوا فيه“.

وأضاف المدافع الدولي الهولندي:“لكن يجب أن نذهب إلى هناك ونوسع رصيد نقاطنا ونحصل على الفوز“.

ورغم الإحصاءات السلبية ليورغن كلوب على ملعب أولد ترافورد، لكنه قلل من أهميتها وقال:“ليست لدي أزمة ثقة، والإحصاءات والتاريخ أمر غير مهم، لكنها تعطيك مؤشرًا، ونرغب في الفوز، وأنا متفائل أننا نملك فرصة، وهذا لحد كبير ما لدينا في كل مباراة“.

وأكد كلوب أن قيمة المباراة مختلفة بالنسبة لمنافسه، وقال:“بالنسبة للاعبي مانشستر يونايتد يشعرون أنهم من خلال هذه المباراة يمكنهم تغيير العالم“.

سجل متواضع

وفي آخر 10 مباريات بين مانشستر يونايتد وليفربول فاز الريدز مرة وحيدة، مقابل 5 انتصارات لمانشستر يونايتد، في حين انتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويملك محمد صلاح سجلًا متواضعًا في مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ لم يسجل أو يصنع أي هدف في 4 مباريات على مدار 337 دقيقة.

وحتى الآن سجل محمد صلاح 6 أهداف، وصنع 3 في 12 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات.