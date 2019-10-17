اتهام شاب بتوجيه هتافات عنصرية في مباراة إنجلترا وبلغاريا

وجّه مدعون في بلغاريا اليوم الخميس الاتهام لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا بارتباطه بتوجيه إساءات عنصرية للاعبين السود في المنتخب الإنجليزي خلال مباراة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أُقيمت في صوفيا.

وسحقت إنجلترا مضيفتها بلغاريا 6/0 يوم الإثنين الماضي لكن المباراة أفسدتها مجموعة من الجماهير صاحبة الأرض التي سخرت من لاعبي الفريق الضيف بالتحية النازية وصيحات القردة.

واتهم مكتب الادعاء في صوفيا الشاب بارتكاب أعمال غير لائقة ما أخلّ بالنظام العام وعبّر عن قلة احترام للمجتمع.

وتم احتجاز الشاب لمدة 72 ساعة وسيقرر المدعون غدًا الجمعة ما إذا كان يجب عليه أن يظل قيد الاحتجاز انتظارًا لمحاكمته، ولم يتم بعد تحديد أي موعد للمحاكمة.

وألقت الشرطة البلغارية القبض على 8 آخرين عقب المباراة على استاد فاسيل ليفسكي والتي أوقفها الحكم الكرواتي ضمن بروتكول يشمل 3 خطوات وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).

وذكر اليويفا أنه فتح تحقيقًا انضباطيًا ضد بلغاريا في عدد من الاتهامات تشمل القيام بتصرف عنصري وإلقاء مقذوفات.

تطورات الأزمة

وقدّم كراسيمير بالاكوف، مدرب بلغاريا، اعتذارًا لمنتخب إنجلترا بعد تصرفات عنصرية من الجماهير في صوفيا تجاه لاعبين أصحاب بشرة سوداء بالفريق الزائر.

وبدأ الاتحاد الأوروبي للعبة إجراءات انضباطية ضد بلغاريا، بينما قال بالاكوف إنه لم يسمع أي إساءة عنصرية من المدرجات لكنه اعتذر، عبر بريد إلكتروني إلى صحفيين أمس الثلاثاء، عن تصرف الجماهير.

وقال بالاكوف: ”أُدين بشدة وأرفض العنصرية كسلوك يتعارض مع العلاقات البشرية الحديثة، إنه سلوك من الماضي ويجب القضاء عليه للأبد“.

وأضاف: ”بصفتي مدرب الفريق الوطني أعتذر للاعبي إنجلترا ولكل من شعر بضرر“.

واستقال بوريسلاف ميهايلوف، رئيس الاتحاد البلغاري للعبة، أمس الثلاثاء، بعد ساعات من مطالبة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف للحارس السابق بالاستقالة.

وأعلنت الداخلية البلغارية اليوم الأربعاء عن اعتقال 4 أشخاص على صلة بالأحداث العنصرية، ومن المتوقع أن يزيد عدد المعتقلين لاحقًا.

وذكرت اليوم وكالة أنباء ”بلومبرغ“ أن لقطات من التسجيلات التلفزيونية أظهرت مجموعة من المشجعين يرتدون أقنعة سوداء ويرددون هتافات مسيئة للاعبي المنتخب الإنجليزي.

موقف اليويفا والفيفا

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه ربما يمدد العقوبات على المستوى العالمي بعد وقائع عنصرية، شملت ترديد أصوات القردة، ضد لاعبين سود وأفسدت مباراة بلغاريا ضد إنجلترا.

ونشر الفيفا الذي يتخذ من زوريخ مقرًا له بيانًا رسميًا قال فيه: ”ربما يمدد الفيفا أي عقوبات يفرضها أي اتحاد قاري أو اتحاد عضو في الفيفا بشأن وقائع عنصرية مثل تلك التي وقعت في صوفيا خلال مباراة بين بلغاريا وإنجلترا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020“.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيانه أن ”الفيفا يتوقع بناء على ذلك أن يتم إبلاغه وبمجرد حدوث ذلك بالنتائج ذات الصلة الصادرة عن تحقيق لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص الواقعة محل الذكر، وهذا سيسمح بأن يتم تمديد أي عقوبات مفروضة لتشمل العالم““

وشدد غياني إنفانتينو رئيس الفيفا على أن هناك حاجة للقيام بالمزيد للتعامل مع هذا ”الداء اللعين“ المتمثل في العنصرية والذي يبدو أنه يزداد سوءًا.

وقال: ”أوجّه الدعوة للاتحادات الكروية المختلفة للانضمام لنا والتفكير معًا في سبل جديدة وقوية وأكثر فاعلية للتخلص من العنصرية في كرة القدم“.

وأضاف إنفانتينو أن منظمي المنافسات يجب أن يضعوا لوائح تتضمن الإيقاف مدى الحياة عن حضور المباريات في الاستادات بالنسبة لهؤلاء المدانين بارتكاب سلوك عنصري في أي مباراة لكرة القدم.

من جهته قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن الاتحاد القاري بحاجة لمزيد من المساعدة من الحكومات للتخلص من العنصرية في الملاعب، وأوضح المسؤول السلوفيني أن تنامي النزعات القومية ”غذّى بعض التصرفات غير المقبولة واعتقد البعض أن جمهور كرة القدم هو البيئة المناسبة للتعبير عن وجهات نظرهم المشينة“.