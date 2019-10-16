سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي يتعرض لحادث سيارة

تعرض الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لحادث سيارة بسيط قبل مران الفريق اليوم الأربعاء لكنه لم يُصب بسوء.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن المهاجم الأرجنتيني (31 عامًا) كان في طريقه إلى تدريب سيتي في سيارته حين وقع الحادث.

وأظهرت صور في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي الأضرار التي لحقت بالإطار الأمامي الأيمن للسيارة التي كان أغويرو يستقلها.

وأضاف التقرير أن أغويرو لم يكن بحاجة لتلقي علاج طبي كما شارك في التدريب استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز السبت المقبل.

وسجل أغويرو ثمانية أهداف في ثماني مباريات في الدوري مع فريق المدرب بيب غوارديولا هذا الموسم، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي.

وتعرض أغويرو لكسر في أحد ضلوعه في حادث سير في هولندا قبل عامين، بعد أن سافر لحضور حفل موسيقي في أمستردام في يوم عطلته.