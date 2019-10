يويفا يصدر بيانًا رسميًا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إنجلترا ضد بلغاريا

قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد القاري بحاجة لمزيد من المساعدة من الحكومات للتخلص من العنصرية في الملاعب وذلك بعد أن تعرض لاعبون سود في منتخب إنجلترا لإساءات عنصرية على ملعب بلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وأوقف الحكم المباراة، التي انتهت بفوز إنجلترا 6-صفر، في صوفيا مرتين في الشوط الأول في إطار توصيات يويفا الخاصة بمواجهة الأحداث العنصرية في الملعب والتي تتألف من ثلاث خطوات.

وأضاف تشيفرين في بيان أصدره اليويفا: ”اتحادات كرة القدم لا يمكنها حل هذه المشكلة بنفسها، على الحكومات بذل مزيد من الجهد في هذا المجال.

”لن يتأتى هذا إلا من خلال العمل المشترك وسنتمكن من إحداث تقدم تحت شعار الأخلاق والشرف“.

"These are not just my teammates, these are my friends that are getting abused."

England captain Harry Kane says "there's no room for racism in football or society" in the wake of the Bulgaria game in which players faced racist chantinghttps://t.co/7XABY3vuzQ pic.twitter.com/2OAwPz6rci

— ITV News (@itvnews) October 15, 2019