إنجلترا تسقط أمام التشيك والبرتغال تصعق لوكسمبورغ في تصفيات يورو 2020 (فيديو)

فاز المنتخب التشيكي على نظيره الإنجليزي 2 -1 ضمن مباريات المجموعة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم ( يورو 2020)، والتي شهدت نهاية مباراة مونتينغرو( الجبل الأسود) وبلغاريا بالتعادل السلبي.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الخامسة عن طريق هاري كين من ركلة جزاء، لكن جاكوب برابيتش سجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل زيدنيك أوندراسيك الهدف الثاني للمنتخب التشيكي في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب إنجلترا صاحب الصدارة، مع تفوق الآخير بفارق الأهداف.

هدف إنجلترا الأول " هاري كين " HD

التشيك 0 × 1 إنجلترا pic.twitter.com/8czpSFXFBM — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) October 11, 2019

هدف التعادل لـ التشيك HD

التشيك 1 × 1 إنجلترا pic.twitter.com/dRJaTWqo5P — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) October 11, 2019

هدف التشيك الثاني HD

التشيك 2 × 1 إنجلترا pic.twitter.com/yj6xh8V1Zf — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) October 11, 2019

وفي المجموعة الثانية حافظ المنتخب الأوكراني، على قمة ترتيب المجموعة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب المنتخب الأوكراني على ضيفه الليتواني بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة.

وأحرز ثنائية أوكرانيا، روسلان مالينوفسكي في الدقيقتين 29 و58.

وفي مباراة ضمن المجموعة ذاتها، اجتاز المنتخب البرتغالي ضيفه لوكسمبورغ بثلاثية نظيفة.

وتناوب على تسجيل الأهداف البرتغالية، برناندو سيلفا وكريستيانو رونالدو و غونزالو غويديس في الدقائق 16 و65 و89.

بذلك، تتصدر أوكرانيا الترتيب برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن البرتغال، وجاءت صربيا ثالثة برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن لوكسمبورغ، وأخيرًا ليتوانيا برصيد نقطة واحدة.

هدف البرتغال الأول " بيرناندو سيلفا " HD

البرتغال 1 × 0 لوكسمبورغ pic.twitter.com/0c1Q9O6iuK — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) October 11, 2019

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول البرتغال الثاني " رونالدو " راااااااااااااااااااااااااااائع ???????????????? pic.twitter.com/AUJzTfPSTe — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) October 11, 2019