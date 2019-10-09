بيتر تشيك يواصل مسيرته بحراسة المرمى لكن في هوكي الجليد

بدأ بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي وآرسنال السابق مسيرة جديدة بتعاقده مع نادي غيلدفورد فينيكس الإنجليزي لهوكي الجليد.

واعتزل الحارس التشيكي البالغ من العمر 37 عامًا بنهاية الموسم الماضي ليتولّى منصب مستشار فني وأداء في تشيلسي.

وانضم الحارس التشيكي إلى آرسنال من تشيلسي في 2015 ولا يزال يحمل العديد من الأرقام القياسية في الدوري الممتاز من بينها أكثر حارس خرج بشباك نظيفة (202 في 443 مباراة).

وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية أن تشيك تدرب مع فريق غيلدفورد فينيكس لهوكي الجليد في وقت سابق من هذا العام لينضم له كحارس للمرمى.

وقال تشيك في بيان على موقع النادي على الانترنت:“يسعدني أن تتاح لي الفرصة للعب مع فينيكس للحصول على خبرة في المباريات، وأتمنى أن أتمكن من مساعدة هذا الفريق الشاب على تحقيق أهدافه لهذا الموسم ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات في حال مشاركتي“.

وبعد 20 عامًا من ممارسة كرة القدم يتجه حارس تشيك السابق إلى لعبة أخرى أحب مشاهدتها ولعبها كطفل صغير.

وقال أندي همينغز المدير الفني لفريق فينكس:“إن التعاقد مع بيتر صفقة كبيرة، إنه رجل رائع يتدرب بقوة ولا يمكنني الانتظار لرؤيته يخوض مباراته الأولى مع الفريق“.

وقال ميلوس ميليتشريك المدير الفني للنادي:“نحن متحمسون للغاية بانضمام بيتر إلى فريق فينيكس، ونتطلع إلى رؤيته وهو يلعب أولى مبارياته الأسبوع المقبل، لقد تحسن كثيرًا منذ أن رأيته لأول مرة على الجليد، وأنا متحمس لرؤيته يلعب“.

وقد يشارك تشيك لأول مرة مع فريقه الجديد عندما يواجه سويندون وايلد كاتس، يوم الأحد، المقبل.

بيتر تشيك سيخوض مغامرة جديدة!

حارس آرسنال وتشيلسي السابق تعاقد مع نادي جيلدفورد فينيكس لهوكي الجليد حتى نهاية الموسم وسيلعب معه مباراته الأولى يوم الأحد. pic.twitter.com/EaE38jUHGT — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) October 9, 2019

بيتر تشيك تاريخ طويل

وانضم تشيك إلى تشيلسي من نادي رين الفرنسي في يوليو/ تموز 2004 وساعد ناديه الجديد على الفوز بلقب الدوري 4 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات وكأس الرابطة 3 مرات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأصيب الحارس التشيكي بكسر في الجمجمة في مواجهة أمام ريدينغ في 2006 وهو ما أجبره على ارتداء واقٍ للرأس.

وبعد انضمامه إلى آرسنال أضاف تشيك إلى رصيده لقبًا جديدًا لكأس الاتحاد إضافة إلى الفوز بكأس الدرع الخيرية مرتين.

وحافظ تشيك على نظافة شباكه في 228 مباراة مع تشيلسي في كل المسابقات قبل أن يتخلى عن مكانه للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ولا يزال تشيك يحمل الرقم القياسي في نظافة الشباك في الموسم الواحد بالدوري الإنجليزي في 24 مباراة. وفي موسم 2004-2005 منع اهتزاز شباكه لمدة 1024 دقيقة وهو رقم قياسي صامد منذ ذلك التاريخ، كما لعب تشك 124 مباراة دولية.