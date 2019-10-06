وولفرهامبتون يقدم هدية كبيرة لليفربول بإسقاط مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قدّم وولفرهامبتون هدية كبيرة لنادي ليفربول بعدما تغلب 2/0 على مانشستر ستيي، على ملعب الاتحاد، في مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل مانشستر سيتي في فك الشفرات الدفاعية لوولفرهامبتون قبل أن ينجح آداما تراوري في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 80، مستغلًا تمريرة من راؤول خيمينيز الذي انفرد من منتصف الملعب وتلاعب بدفاع مانشستر سيتي قبل أن يمرر إلى آداما تراوري الذي سددها في شباك الحارس إديرسون مورايس.

وبطريقة لا تختلف كثيرًا عن الهدف الأول، وقع آداما تراوري الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة بعد كرة من راؤول خيمينيز أيضًا

وجمدت الخسارة رصيد مانشستر ستيي عند 16 نقطة، ليرتفع الفارق بين حامل لقب الموسمين الماضيين ونادي ليفربول المتصدرإلى 8 نقاط بعد مرور 8 جولات فقط.

وحقق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه 4/1 على مضيفه ساوثهامبتون، الأحد، في الجولة الثامنة من المسابقة، على ملعب سانت ميريز.

وافتتح تامي أبراهام التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف ماسون مونت الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 24.

ونجح داني إنغز في تقليص النتيجة لساوثهامبتون وتحويل النتيجة إلى 1/2 بهدف في الدقيقة 30.

لكن الفرنسي نغولو كانتي أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 40.

وسجل ميشي باتشواي الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 89.

وفي مباراة أخرى، حقق آرسنال فوزًا صعبًا وشاقًا بنتيجة 1/0 على بورنموث، على ملعب الإمارات.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، بتوقيع الدافع البرازيلي ديفيد لويز.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 15 نقطة في المركز الثالث، أما تشيلسي فرفع الفوز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، مناصفة مع ليستر سيتي وكريستال بالاس.

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