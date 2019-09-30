فيفا يلزم كارديف سيتي بدفع غرامة مالية ضخمة إلى نانت الفرنسي في قضية إيميليانو سالا

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كارديف سيتي الإنجليزي على دفع مبلغ 6 ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي وفقًا لاتفاقية انتقال الراحل إيميليانو سالا في 19 يناير 2019.

وأشار الفيفا في بيانه، إلى أن لجنة أوضاع اللاعبين توصلت إلى أن على كارديف ”دفع مبلغ ستة ملايين يورو هي الدفعة الأولى بموجب اتفاق الانتقال الذي توصل إليه الطرفان في 19 يناير 2019“.

وكان نانت تقدم بشكوى أمام ”فيفا“ في فبراير؛ إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغة 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية، في بحر المانش في 21 يناير.

وكان سالا (28 عامًا) يستقل طائرة من نانت مقر فريقه السابق في غرب فرنسا إلى ويلز، يوم 21 يناير كانون الثاني الماضي، ليخوض أول مباراة له مع كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي.