كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار إلى ملعب ”أولد ترافورد “ لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم الاثنين في قمة كلاسيكية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى لقاء مانشستر يونايتد ضد آرسنال حافلًا بالندية والإثارة على مدار تاريخه بغض النظر عن ترتيب وموقف الفريقين بالدوري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد في الساعة 22:00 مساء بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط من 6 مباريات حيث فاز في لقاءين وخسر مثلهما وتعادل أيضًا مرتين.

وسجل المانيو 8 أهداف ولكنه استقبل 6 أهداف بعكس آرسنال الذي يتفوق هجوميًا بتسجيل 11 هدفًا ولكنه أضعف دفاعيًا باستقبال 10 أهداف.

ويحتل آرسنال المركز الثامن برصيد 11 نقطة وفاز الغانرز 3 مرات مقابل تعادلين وهزيمة.

وفاز آرسنال في آخر لقاء بين الفريقين بثنائية دون رد يوم 10 مارس الماضي وفشل آرسنال في الفوز في آخر 5 زيارات لملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد وأزمة الإصابات

يواجه مانشستر يونايتد أزمة حادة بسبب كثرة الإصابات بين صفوفه قبل لقاء آرسنال فالرد ديفلز لا يملكون في مباراة الاثنين عدة نجوم مؤثرين على رأسهم ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وإريك بايلي وتيموتي مانساه وديوجو دالوت.

وتوقع النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مباراة قوية بغض النظر عن الإصابات مشددًا على أن لقاءات الفريقين دائمًا حافلة بالندية.

ويعتمد المانيو على تشكيلة تضم الحارس دافيد دي خيا وأمامه الرباعي هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف وآرون بيساكا وآشلي يونغ للدفاع بينما يقود خط الوسط نيمانيا ماتيتش وسكوت ماكتيمناي وأمامهما بول بوغبا.

ويقود خط الهجوم خوان ماتا وماسون جرينوود ودانييل جيمس.

آرسنال وخلطة إيمري

يراهن فريق آرسنال على خلطة مدربه الإسباني أوناي إيمري الذي انقسمت حوله الآراء.

وأكد إيمري قبل اللقاء أنه يبحث عن الفوز في عقر دار مانشستر يونايتد من أجل المزاحمة بقوة في سباق الصدارة.

ويغيب عن آرسنال مهاجمه ألكسندر لاكازيت بجانب إيميل سميث، ويعتمد الفريق على تشكيلة تضم الحارس بيرنرد لينو وأمامه رباعي الدفاع دافيد لويز وسوكراتس باباستاثوليس وكالوم تشامبيرز وسياد كولاسيناك.

ويقود خط الوسط ماتيو جاندوزي وغرانيت تشاكا وداني سيبايوس بينما يلعب الجناحان نيلسون مانديلا ونيكولاس بيبي ويقود الهجوم بيير أوباميانغ.

وأكد عماد متعب مهاجم منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن المباراة دائمًا تكون حافلة بالندية خاصة مع وجود هداف قدير بقيمة أوباميانغ معترفًا بوجود أزمة هجومية لمانشستر يونايتد.

وأضاف أن سولشاير سيحول السيطرة في وسط الملعب والاعتماد على سرعات جرين وود وغيره من اللاعبين الواعدين مع خبرات ماتيتش وبوغبا.