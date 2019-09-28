أرقام رائعة يحققها نادي ليفربول بعد فوزه على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

رصدت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أرقامًا رائعة حققها فريق ليفربول بعد فوزه على شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت، بهدف نظيف في افتتاح الجولة السابعة.

وجاء هدف ليفربول في الدقيقة 70 بعد تسديدة من الهولندي جورجينيو فاينالدوم، مرت بين قدمي الحارس دين هندرسون.

وهذا هو الفوز السابع على التوالي لليفربول بالموسم الحالي في المسابقة، ليتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب مساء السبت أيضًا أمام إيفرتون.

ووفقًا لشبكة ”أوبتا“، فإن ليفربول فاز بأول 7 مباريات متتالية له في الدوري الإنجليزي بمختلف مسمياته، للمرة الثانية في تاريخه، وكانت الأولى في الموسم 1990-1991، عندما حقق الفوز في أول ثماني مباريات.

كما أنها المرة الثانية في تاريخ البريميرليغ التي يحقق فيها فريق ما الفوز في أول 7 مباريات، علمًا أن تشيلسي حقق 9 انتصارات متتالية ببداية المسابقة في موسم 2005-2006.

وذكرت ”أوبتا“ أيضًا أن ملعب ”برامول لين“ الخاص بشيفيلد يونايتد هو الملعب رقم 56 الذي يحقق عليه ليفربول الفوز في البريميرليغ، أكثر بـ 4 ملاعب عن أي فريق آخر بتاريخ المسابقة (52 ملعبًا لكل من مانشستر يونايتد وتوتنهام).