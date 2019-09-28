مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد.. محمد صلاح يضيع هدفًا مؤكدًا بغرابة شديدة (فيديو)

أضاع الدولي المصري محمد صلاح هدفًا محققًا في مباراة فريقه ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الريدز بهدف أول عن طريق جيورجينهو فاينالدوم، في الدقيقة 70، وبعدها مع الدقيقة 77 استلم صلاح الكرة في وضع انفراد بحارس شيفيلد ولكنه سدد برعونة في قدم الحارس ليضيع فرصة الهدف الثاني.

الدوري الانجليزي : ???? شيفيلد يونايتد 0 × 1 ليفربول | فرصة محمد صلاح ! في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/EVs6tDfo4F — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 28, 2019

حقق الريدز العلامة الكاملة في أول 6 مباريات، مسجلًا 17 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 5 أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بستة انتصارات في 6 جولات، وسجل 17 هدفًا واستقبل 5 أهداف، في حين يحتل شيفيلد يونايتد المركز العاشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 6 أهداف.