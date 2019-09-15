ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة (صورة)

فرط فريق آرسنال في انتزاع المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه واتفورد يوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة.

وتقدم أرسنال بهدفين نظيفين سجلهما بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقتين 21 و32 قبل أن ينتفض فريق واتفورد ويسجل هدفين عن طريق توم كليفيرلي في الدقيقة 53 بعد خطأ من المدافع اليوناني سوكراتيس، وروبرتو بيرييرا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء تسبب بها ديفيد لويز.

ورفع آرسنال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف توتنهام ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي، أصحاب المراكز، من الثالث إلى السادس على الترتيب، كما رفع واتفورد رصيده إلى نقطتين في المركز العشرين الأخير.

وبقي مانشستر سيتي في المركز الثاني في الترتيب بعد خسارته أمام نوريتش سيتي، لكن الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول اتسع الى 5 نقاط.

وكان ليفربول قد حقق انتصارًا مستحقًا على ضيفه نيوكاسل في وقت سابق السبت، بنتيجة 3-1.

وفيما يلي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي كاملًا: