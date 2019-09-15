تقارير: نادي ليفربول بدأ المحادثات مع ساديو ماني بشأن تمديد عقده

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول بدأ تحركاته، من أجل تحصين نجمه السنغالي ساديو ماني، من أطماع كبار أوروبا.

ووفقًا لما ذكره موقع ”ليفربول إيكو“، يوم الأحد، فإن إدارة ليفربول بدأت محادثات مع ماني، بشأن التوقيع على عقد جديد مع الريدز.

ورغم أن العقد الحالي ينتهي في صيف 2023، لكن إدارة الريدز تريد ضمان استمرار ماني لأطول فترة ممكنة، بعد أن أصبح أبرز نجوم الفريق.

وكان ماني مراقبًا خلال الصيف الماضي من قبل ريال مدريد، وأشارت العديد من التقارير إلى أن اللاعب السنغالي يعد هدفًا رئيسيًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، منذ ولايته الأولى بالنادي الملكي.

يذكر أن ماني هو هداف ليفربول الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع المصري محمد صلاح.