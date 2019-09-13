محمد صلاح يعلن انتهاء خلافه مع ماني عبر فيديو طريف (شاهد)

أنهى محمد صلاح مهاجم ليفربول خلافه مع زميله في الفريق ساديو ماني عبر فيديو بثه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين حمل كل منهما صورة كل لاعب ويحتضنان بعضهما البعض.

ودخل السنغالي ماني مهاجم ليفربول في نوبة غضب عند استبداله خلال الانتصار بثلاثية نظيفة على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولية بسبب خلاف مع صلاح.

وظهر الغضب واضحًا على ماني، الذي ساعد ليفربول على الفوز بتسجيل الهدف الثاني، عند استبداله بعد دقيقتين من عدم حصوله على تمريرة ينتظرها من زميله المصري صلاح داخل منطقة الجزاء.

واختار صلاح الحل الفردي بدلًا من التمرير إلى زميله السنغالي غير المراقب وظهر الغضب بوضوح على ماني.

لكن صلاح نشر فيديو، اليوم الجمعة، لطفلين صديقين يلتقيان لأول مرة بعد غياب، وبمجرد أن شاهدا بعضهما ركضا واحتضن كل منهما الآخر، وحمل كل منهما صورة صلاح وماني في تعبير عن انتهاء الخلاف بينهما.