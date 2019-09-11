كومباني لن يشارك في مباراة تكريمه بين مانشستر سيتي وأساطير الـ“بريمييرليغ“

لن يشارك مدافع أندرلخت البلجيكي، فينسنت كومباني، اليوم الأربعاء، في مباراة تكريمه التي سيخوضها ناديه القديم مانشستر سيتي الإنجليزي أمام أساطير الـ“بريمييرليغ“.

وسيواجه عدد من زملاء كومباني السابقين في السيتي، ومنهم: ديفيد سيلفا، وسرخيو أجويرو، وماريو بالوتيلي، خليطًا من أساطير الدوري الإنجليزي، مثل: إدوين فان دير سار، وبول سكولز، وريان جيجز، وتييري هنري، في مباراة التكريم.

وسيقود بيب غوارديولا الـ“سيتزنس“، وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا فريق أساطير الـ“بريميير“.

ولن يتمكن كومباني من اللعب بسبب إصابة عضلية تعرض لها.

وفي مسيرته مع مان سيتي، لعب كومباني 256 مباراة، وتُوِّج بلقب الدوري 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات.