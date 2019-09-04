مانشستر سيتي يكشف عن آخر تطورات إصابة إيميريك لابورت

أعلن مانشستر سيتي، يوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن إصابة مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت.

ووفقًا لبيان صادر من السيتي، فإن لابورت خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة أقيمت في برشلونة.

وأضاف أن العملية أجريت بعد أن تعرض اللاعب لإصابة في الغضروف المفصلي، أثناء فوز السيتي على برايتون، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ”بريميرليغ“.

وأتم السيتي: ”سيتم تقديم التشخيص الأكثر تفصيلًا عن حالة لابورت في الوقت المناسب“.

وتوقعت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية، أن يغيب لابورت عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة، دون أن تحدد المدة الدقيقة.

يذكر أن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، استدعى صامويل أومتيتي لاعب برشلونة، إلى قائمة الديوك بدلًا من لابورت المصاب.

كان لابورت تعرَّض لإصابة قوية في ركبته أجبرته على مغادرة الملعب على نقالة وخرج بعد 37 دقيقة من المباراة.

صاحب الـ25 عاما كان أساسيًّا في كل مباريات سيتي الـ4 التي خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وفاز سيتي بـ3 مباريات وتعادل في مباراة حتى الآن، وكان تخطى ضيفه برايتون في المباراة التي أصيب خلالها لابورت بنتيجة 4-0.

اللاعب الذي لم يخض أي مباراة دولية بقميص فرنسا حتى الآن، ولعب بقميص سيتي في 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 .