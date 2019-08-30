محمد النني لاعب آرسنال يغادر إلى إسطنبول تمهيدًا للانضمام إلى بشكتاش التركي (صورة)

غادر محمد النني لاعب وسط منتخب مصر ونادي آرسنال الإنجليزي إلى مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، للانضمام إلى صفوف بشكتاش التركي.

ونشر محمد النني صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وهو يستقل الطائرة مغادرًا إلى تركيا.

وقالت” شبكة سكاي سبورتس“ التلفزيونية إن المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال اقترب من الانضمام إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، حيث من المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي قبل توقيع العقود الرسمية.

وقال الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق اللندني، الأسبوع الماضي، للاعب المقاولون العرب المصري السابق أن يبحث له عن نادٍ بعد تضاؤل فرصه في المشاركة مع آرسنال.

واقترب الدولي المصري من الرحيل عن آرسنال للدوري التركي، حيث سيتحمل بشكتاش أجر النني، خاصة أن النادي التركي يبحث عن لاعب وسط للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية في أوروبا، يوم الإثنين المقبل.

وانضم النني إلى آرسنال من بازل السويسري في يناير/كانون الثاني 2016 في صفقة تصل قيمتها إلى 7 ملايين جنيه إسترليني.