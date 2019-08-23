مباراة ليفربول ضد آرسنال.. كلوب يطالب لاعبيه بالحفاظ على ”حالة النهم“ للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي

يرغب يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من لاعبيه ”الحفاظ على حالة النهم“، في ظل سعيه لنيل لقب البطولة مع استعداد الفريق الأول لاختبار كبير هذا الموسم أمام آرسنال غدًا السبت.

وتفوق مانشستر سيتي على ليفربول لينال اللقب بفارق نقطة واحدة عن منافسه الموسم الماضي، لكن النادي القادم من مرسيسايد تخلى عن الإحباط ليتغلب على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.

ولم يتراجع أداء الفريق في بداية الموسم الجديد وفاز بالمباراتين اللتين خاضهما في الدوري حتى الآن، إضافة لنيل كأس السوبر الأوروبية على حساب تشيلسي.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”يجب أن نلهم ونحمس بعضنا البعض وأن نكون فريقًا يتسم بالنهم الشديد“.

وأضاف: ”يجب أن نحافظ على حالة النهم لدينا.. ونحن كذلك. ليس لدي شك في ذلك. ”أفضل روح فريق يمكن تراها في العالم ليست فقط التي يكون فيه أفراده معًا. نسعى للوصول إلى المعادلة المثالية…وهذا ما نحن فيه الآن وما نعمل من أجله كل يوم“.

وقبل مباراة الغد على استاد انفيلد، داعب أوناي إيمري مدرب آرسنال الصحفيين قائلًا إنه كان يود ألا يلاقي ليفربول هذا الموسم. ورغم أن هذا رسم الابتسامة على وجه كلوب، فإن المدرب الألماني يريد أن يأتي هذا المديح عقب المباراة.

وأضاف كلوب: ”نريد أن نصبح الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته. تريد أن تفكر الفرق المنافسة خلال المباريات معنا بأننا في غاية السرعة والنهم والغضب“.

”ما يقولونه قبل المباراة ليس مهمًا. تريد أن يقول الناس في النهاية ‭’‬لم يكن الأمر مجرد نزهة اليوم‭’‬“

موعد مباراة ليفربول وآرسنال

تنطلق مباراة ليفربول وآرسنال يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.