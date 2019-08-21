ستوريدج ينضم إلى طرابزون سبور التركي

أعلن طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، التعاقد مع دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق ومنتخب إنجلترا لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

ورحل ستوريدج (29 عامًا) عن ليفربول بعد نهاية عقده في يونيو حزيران الماضي، ليغادر النادي بعد ست سنوات سجل خلالها 67 هدفًا في 160 مباراة في كافة المسابقات.

وأكد طرابزون سبور تعاقده مع المهاجم الإنجليزي في صفقة مجانية عبر تغريدة على تويتر أرفقها بصورة للاعب بقميص ناديه الجديد.

وبدأ ستوريدج مسيرته الاحترافية في مانشستر سيتي عام 2006، ثم انتقل إلى تشيلسي منافسه في الدوري الممتاز بعدها بثلاث سنوات قبل أن ينضم إلى ليفربول في 2013.

وقضى أيضًا فترات إعارة في صفوف بولتون واندرارز ووست بروميتش البيون.

وتوج ستوريدج بلقب الدوري الممتاز مرة واحدة ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، ثم توج بلقب دوري الأبطال مرة أخرى مع ليفربول الموسم الماضي.