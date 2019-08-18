رسميًا.. أشلي كول يعلن اعتزاله كرة القدم (فيديو)

أعلن أشلي كول، نجم الكرة الإنجليزية، اعتزاله عالم الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، واقترابه من الـ 39 عامًا.

وأعلن كول الخبر عبر شاشة شبكة ”سكاي سبورتس“، حيث أكد اللاعب أنه لن يكون له علاقة بكرة القدم كلاعب من بعد اليوم.

وكان أشلي متواجدًا عبر شاشات الشبكة لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي التي تقام اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من البريميرليج.

وخاض ”كول“ خلال مسيرته، 697 مباراة مع الأندية، و107 لقاءات دولية، حقق 13 لقبًا (الدوري الإنجليزي 3 مرات، كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، كأس الرابطة مرة، دوري أبطال أوروبا مرة،) وسجل 20 هدفًا، وصنع 76.

ودافع صاحب الـ38 عامًا، عن العديد من الأندية أبرزها آرسنال، تشيلسي، روما، لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، وأنهى مسيرته مع ديربي كاونتي.