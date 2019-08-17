نادي ليفربول ينجو من فخ ساوثهامبتون ويقتنص فوزًا ثمينًا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق ليفربول اليوم السبت، انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي ليستعيد القمة من آرسنال.

وتغلب ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

الدوري الانجليزي | ساوثهامبتون 0 × 1 ليفربول | هدف اول ليفربول ماني هدف رااائع HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/t6JzZZlTCu — فهد صحى (@WQA1S) August 17, 2019

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن آرسنال، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند صفر من النقاط في المركز الثامن عشر.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول، حتى جاءت الدقيقة 45 لينجح السنغالي ساديو ماني من إحراز هدف التقدم لليفربول.

الدوري الانجليزي | ساوثهامبتون 0 × 2 ليفربول | هدف الثاني ليفربول فيرمينو HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/GUhit767Iz — فهد صحى (@WQA1S) August 17, 2019

وأضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يقلص ساوثهامبتون النتيجة بتسجيله للهدف الأول عبر داني إنجز في الدقيقة 83.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز نوريتش سيتي على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، وإيفرتون على واتفورد بهدف دون رد، وبورنموث على أستون فيلا بهدفين لهدف، بينما تعادل برايتون مع وست هام يونايتد بهدف لكل منهما.